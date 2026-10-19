Tragedia en mina de Pachuca, Hidalgo: dos trabajadores mueren tras quedar sepultados

Dos trabajadores perdieron la vida en la mina de Loreto, también identificada como San Juan Pachuca, ubicada al norte de la capital de Hidalgo, luego de quedar atrapados bajo el material que descargaban de dos tolvas.

Tras recibirse el reporte de emergencia, elementos de Bomberos, Protección Civil estatal y municipal, así como policías de ambas corporaciones, acudieron al sitio para participar en las labores junto con trabajadores de la empresa Compañía Real del Monte y Pachuca, operadora del complejo minero.

Durante las primeras horas prevaleció la incertidumbre sobre lo sucedido, situación que provocó preocupación entre los familiares de las víctimas, quienes solicitaron información sobre su paradero.

Algunos señalaron que el ingreso de los equipos de rescate habría sido obstaculizado inicialmente por personal de la compañía, versión que generó cuestionamientos sobre la atención de la emergencia.

La Procuraduría de Hidalgo confirmó el fallecimiento de ambos trabajadores y anunció la apertura de una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar posibles responsabilidades.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo informó que estableció comunicación con la representación federal de esa dependencia, debido a que la investigación de accidentes laborales en este centro corresponde al ámbito federal, conforme a la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

La autoridad estatal expresó sus condolencias a las familias y ofreció asesoría jurídica gratuita mediante la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.

Serán las diligencias ministeriales y laborales las que deban esclarecer las condiciones en que ocurrió el siniestro y determinar si existieron omisiones relacionadas con la seguridad de los trabajadores.