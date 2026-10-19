Investigan muerte de bebé que fue llevado con golpes a hospital

La muerte de un bebé de un año y 11 meses de edad es investigada por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, luego de que el menor ingresó con diversos golpes al Hospital Universitario donde fue declarada su muerte.

Los hechos se registraron la noche del domingo, informó la autoridad estatal que se encarga de investigar los sucesos.

El infante vivía en la calle Patagonia, en la colonia Paseo de Lincoln, en el municipio de García, de donde fue trasladado al mencionado nosocomio, donde se determinó que ya no presentaba signos vitales.

El occiso fue identificado con las siglas L.L.G y presentaba golpes en diversas regiones anatómicas.

Tras ingresar al hospital donde se le declaró sin vida, el personal dio aviso a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

La muerte del menor se indaga por parte de detectives de la corporación adscritos al Grupo de Investigación de Feminicidios.

Procesan a padres por abusar de su hija

En días pasados, en el Estado de México, los padres de una menor de edad fueron vinculados a proceso, ya que fueron acusados de violentar física y sexualmente a su hija, a la que también le negaban los alimentos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los acusados fueron identificados como Vanessa "N" y Óscar "N", contra quienes se imputaron los delitos de violencia familiar y abuso sexual, respectivamente.

De acuerdo a las indagatorias, el 26 de septiembre pasado, la víctima se encontraba en un domicilio, ubicado en la localidad de Tlaltenango Abajo, en Temoaya, en compañía de sus padres, cuando en algún momento la femenina habría violentado física y psicologicamente a la menor, además de negarle los alimentos”, informó la fiscalía mexiquense.

En la revisión médica también se pudo constatar que presentaba una cicatriz por una quemadura de segundo grado, la cual fue causada por una plancha.

En el caso de la agresión sexual, ésta ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre, la cual presuntamente realizó Óscar “N”.

El Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo del juez una orden de aprehensión en contra de Vanessa "N" por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar y de Óscar "N" por ser probable responsable del delito de abuso sexual.

Tras su detención, ambas personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social localizado en Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición del juez.

Quien valoró las pruebas aportadas por el Ministerio Público para comprobar los delitos de violencia familiar y abuso sexual, las cuales fueron suficientes para que se dictara la vinculación a proceso, así como establecer tres meses para la investigación complementaria y dictar la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

En caso de ser declarados culpables podrían enfrentar una sentencia de tres a siete años de prisión por el delito de violencia familiar y de ocho a quince años de prisión por el de abuso sexual.