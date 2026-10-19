Familia muere intoxicada tras encender generador de luz a gasolina en su casa

Seis integrantes de una familia; entre ellos, tres menores de edad, fallecieron durante la madrugada de este lunes presuntamente tras inhalar monóxido de carbono en el interior de su vivienda, ubicada en la zona rural del municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz.

Los hechos se registraron en un rancho ganadero situado a la altura del kilómetro 22 de la carretera Las Choapas–Ocozocoautla.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la comunidad había sufrido la interrupción del servicio eléctrico derivado de los efectos del frente frío número 2 en la región.

Para hacer frente a la falta de energía y mantener operativos los aparatos del hogar, la familia encendió un generador de luz a gasolina y lo colocó dentro del inmueble.

El humo de combustión generó la acumulación paulatina de gases tóxicos mientras los moradores dormían.

El hallazgo ocurrió por la mañana, cuando trabajadores y recolectores de leche arribaron al predio para las labores habituales.

Al percatarse de que el motor del generador continuaba encendido y no había respuesta por parte de los habitantes, ingresaron al domicilio y localizaron los cuerpos inconscientes, solicitando de inmediato la presencia de los cuerpos de auxilio.

Personal de la Policía Municipal, Servicios Periciales y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acudieron al sitio para acordonar el área, realizar el procesamiento de la escena y proceder con el levantamiento de los cuerpos. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) local, donde se llevarán a cabo las necropsias correspondientes para certificar oficialmente las causas del deceso e integrar la carpeta de investigación.

Familia confunde sazonador con raticida

En enero pasado, en Nuevo León, una mujer causó la intoxicación de toda su familia, entre ellos dos menores de edad, al confundir raticida con sazonador de comida en San Pedro Garza García.

Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Potasio cruz con Helio en la colonia San Pedro 400 en el referido ayuntamiento.

Protección Civil de San Pedro atendió los sucesos y confirmó que al arribar al lugar valoró el estado de salud de siete integrantes de una familia que consumieron raticida cuando la persona que preparó los alimentos lo confundió con sazonador de pollo en cubos.

La mujer, identificada como Modesta Grimaldo, de 79 años, preparó arroz y caldo de pollo para que lo degustará su familia, pero cometió la terrible equivocación.

Los pacientes presentaron alteración en sus signos vitales por lo que seis fueron trasladados a bordo de dos unidades al Hospital Universitario para su atención médica.

Los afectados fueron identificados como Brayan Yandiel, de 9 años, María Magdalena, de 6; Estrella Nohemí, de 17 y Yahir, de 20; Alexandra Judith, de 32 y Esthela, de 50 años.

Por otra parte, Modesta se negó a su traslado por lo que fue atendida en el lugar.