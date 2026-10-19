Defensa evacua a más de 5 mil personas con el Plan DN-III-E tras embate de ciclones

Las Fuerzas Armadas desplegaron a 11 mil 276 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para brindar auxilio a las poblaciones afectadas por el embate simultáneo de los huracanes “Polo”, “Rachel”, “Simón”, “Trudy” y el Frente Frío número 2.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que las labores del Plan DN-III-E comenzaron desde el 8 de octubre en Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Veracruz.

Para las maniobras en terreno se dispuso de una flotilla de ocho helicópteros, 979 vehículos terrestres destinados a la movilidad de tropas y brigadas, así como ocho unidades de maquinaria pesada enfocadas en tareas de infraestructura emergente.

Balance de apoyo y rehabilitación

Se ha efectuado el rescate y traslado preventivo de cinco mil 625 habitantes hacia albergues temporales y zonas fuera de peligro. En materia de asistencia alimentaria e hidratación, los efectivos han entregado cuatro mil 137 despensas y 50 mil 750 litros de agua embotellada en los municipios con mayor afectación.

Reproducir El operativo se activó en Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Veracruz.

En el rubro de saneamiento, las brigadas militares llevaron a cabo la limpieza y el desazolve de 150 viviendas e inmuebles mediante el retiro de toneladas de lodo, rocas, ramas y desechos.

Los equipos de maquinaria pesada despejaron decenas de kilómetros de tramos carreteros, logrando restablecer la circulación en vialidades que habían quedado bloqueadas por derrumbes o crecidas de agua.

Reserva y capacidad para puentes aéreos

Además de las tareas en los estados costeros y del norte del país, la Defensa mantiene en fase de alerta en el Valle de México a la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, conformada por mil 415 elementos preparados para movilizarse de inmediato hacia cualquier punto del territorio nacional.

Esta agrupación es la reserva estratégica operativa para apuntalar a los contingentes que ya actúan en las entidades siniestradas.

Reproducir Las Fuerzas Armadas evacuaron a cinco mil 625 personas.

La fuerza cuenta con una flota de cinco aeronaves de transporte pesado —dos Boeing 737/800, un Hércules C-130, un Casa C-295 y un Spartan C-27J— y seis helicópteros (tres MI-17, dos EC-725 y un MD530F), equipo con el cual se activarán puentes aéreos inmediatos en caso de requerirse el envío urgente de personal médico, insumos sanitarios o víveres.