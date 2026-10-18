Provocan persecución y choque de patrulla en Hidalgo... ¡y escapan!

Una persecución policial terminó en un accidente en la zona centro del municipio de Tulancingo, Hidalgo, luego de que una unidad de Movilidad y Transporte municipal chocara contra una camioneta Jeep.

Los ocupantes del vehículo perseguido lograron escapar.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida 21 de Marzo y la calle Bravo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un agente intentaba dar alcance a la camioneta.

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Sin embargo, cuando el vehículo frenó, la patrulla terminó impactándose contra él.

Debido a los daños sufridos por la unidad oficial, los elementos no pudieron continuar con la persecución, situación que habría sido aprovechada por los involucrados para retirarse del lugar.

Tras el choque, en el sitio quedaron varias estructuras metálicas de protección, mientras que la patrulla tuvo que ser retirada con apoyo de una grúa.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si hubo personas lesionadas, si se registraron daños adicionales o si las autoridades lograron identificar y localizar a los ocupantes de la camioneta.

Se espera que las corporaciones correspondientes den a conocer más detalles sobre el incidente y las acciones emprendidas para esclarecer lo ocurrido.