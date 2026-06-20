Joven resulta grave tras caer 120 metros a un barranco en Pueblo Nuevo, Durango

Cuando se encontraba laborando, un hombre cayó de forma accidental y quedó grave en el lugar, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que el lesionado fue atendido por personal del área prehospitalaria.

PC Pueblo Nuevo

Se trata de un joven de 28 años de edad. Los hechos ocurrieron en la comunidad de La Lajita, donde cayó de una altura aproximada de 120 metros hacia un barranco.

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Fueron compañeros del herido quienes decidieron trasladarlo por sus propios medios, por lo que la unidad en la que lo llevaban fue interceptada por una ambulancia en la comunidad de Corralitos.

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De inmediato se le proporcionó auxilio al herido y se determinó que se encontraba en estado grave.

Tras ser estabilizado en el lugar por los paramédicos, fue trasladado al Hospital Regional de El Salto, del citado municipio.