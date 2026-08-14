Suprema Corte propone ajuste al presupuesto 2027 para cumplir su mandato constitucional

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio por aprobado su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2027 por 6,104.5 millones de pesos, con el que busca sostener su operación tras dos años consecutivos de recortes, sin revertir las medidas de austeridad aplicadas a ministras, ministros y mandos superiores.

Conforme al documento, ocho de cada diez pesos del incremento solicitado se destinarán a cubrir sueldos y prestaciones previstos en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. La Corte precisó que ninguna remuneración excede la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República.

El documento fue aprobado el pasado 6 de agosto la aprobación por mayoría de seis votos y remitido al Órgano de Administración Judicial. El monto representa un crecimiento de 12.7 por ciento en términos reales, considerando el impacto de la inflación.

Excélsior

El anteproyecto llega después de dos ejercicios de contención. En 2025 la Corte recibió 12 por ciento menos de lo solicitado, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que en 2026 la reducción fue de 11.2 por ciento, unos 661 millones.

Entre las medidas adoptadas durante 2026 destacan la eliminación de diversas prestaciones y apoyos para ministras, ministros y mandos superiores —entre ellas los gastos de teléfonos móviles y la reducción del gasto en gasolina—, así como la cancelación del ajuste salarial para todo el personal y de los recursos destinados a becas. El ajuste también fue estructural: se eliminaron 83 plazas en áreas administrativas, equivalentes a 10 por ciento de la plantilla de esas áreas. Dichas medidas se mantendrán para el 2027.

El proyecto también contempla una previsión presupuestaria para contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores en favor de todo el personal de la institución, con excepción expresa de las ministras y los ministros. La previsión quedará sujeta a disponibilidad presupuestal y a que la Cámara de Diputados apruebe el paquete.

El resto de los recursos se orientará al mantenimiento preventivo de instalaciones, con el objetivo de reducir costos a mediano y largo plazo, y a retomar de manera gradual proyectos de innovación institucional, entre ellos la renovación del equipo tecnológico de Plural TV, que tiene más de 20 años de antigüedad. Con este anteproyecto, señaló el tribunal, refrenda “una política de austeridad con sentido”, compatible con la eficiencia institucional y el respeto a los derechos laborales de su personal.