Cateos en Durango dejan aseguramiento de vapeadores y extractos de cannabis

Elementos de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo especial en el que catearon diversos inmuebles en distintos puntos de la ciudad de Durango.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional.

En los cateos aseguraron diversos productos presuntamente relacionados con delitos contra la salud, además de diversos objetos de interés para las investigaciones en curso.

Como resultado de los cateos realizados en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Real del Mezquital, otro en la colonia Guillermina y en un negocio denominado 420 Durango Terraza, fueron aseguradas importantes cantidades de productos comercializados como gomitas, chocolates, galletas, brownies, vapeadores, cigarros, puros, líquidos, extractos y otros artículos de diversas marcas y presentaciones, que presuntamente contienen derivados de cannabis etiquetados con contenido de CBD y sustancias sujetas a regulación.

Asimismo, fueron localizados accesorios utilizados para su procesamiento y consumo.

En el inmueble ubicado en la calle Real del Mezquital número 301, en el fraccionamiento Real del Mezquital, en la capital del estado, se localizaron y aseguraron un total de 548 objetos, entre los que destacan 243 unidades de gomitas y dulces de diferentes marcas y presentaciones; 187 piezas de chocolates; 79 unidades de galletas y brownies, así como 39 productos correspondientes a frituras, bebidas, jarabes, suplementos y otros artículos.

La otra diligencia judicial se llevó a cabo en un negocio denominado 420 Durango Terraza, ubicado en la parte superior de un edificio de departamentos, donde se efectuó el aseguramiento de diversos objetos relacionados con productos derivados de CBD.

Entre estos se encuentran un contenedor negro con etiqueta azul y blanca con la leyenda Green CBD Bebe, de 250 miligramos; un contenedor negro con etiqueta rosa y blanca con la leyenda Green CBD Vape CBD, de 500 miligramos; 24 cigarros Gorila; 18 cigarros Wedding Cake; 14 puros grandes; 18 puros chicos; 25 sobres King Palm y un contenedor metálico con la leyenda Hornet Danger, utilizado como molino para mariguana.

También fueron aseguradas tres cajas negras con la leyenda Great Fut Premium Hemp Extract CBD, una de ellas con contenido de mil miligramos y las dos restantes de 200 miligramos.

En la vivienda ubicada en la calle J. Guadalupe Aguilera número 516, de la colonia Guillermina, fueron asegurados 130 objetos, entre ellos una pinza metálica plateada con restos de polvo café, una figura de vidrio multicolor con forma de helado utilizada como pipa y una cartera negra que contenía una tarjeta de monedero electrónico, tickets, un billete de un dólar estadunidense y una credencial para votar.

También fueron asegurados 27 contenedores pequeños de plástico que contenían líquido color naranja; 66 pastelillos color café con la leyenda Happy Brownies y 34 galletas Crumbl Cookie, productos presuntamente elaborados con Cannabis sativa L., comúnmente conocida como mariguana.

Todos los objetos asegurados y los inmuebles quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y los análisis periciales que permitan determinar la composición de las sustancias localizadas y deslindar las responsabilidades correspondientes.

En un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas del Parque no se aseguraron objetos relacionados con alguna actividad ilícita.