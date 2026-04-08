Trabajador se atraganta con un pedazo de carne y muere en su hora de comida

Un hombre de 50 años falleció luego de que presuntamente se atragantó mientras comía al interior de una empresa en el municipio de Monterrey, en la colonia Independencia.

Los hechos fueron reportados ayer martes cerca de las 14:10 horas en una compañía ubicada en la calle Jalisco y 2 de Abril.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos quienes le practicaron maniobras de reanimación pulmonar, la víctima identificada como Arturo, falleció.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre estaba comiendo cuando al tratar de pasar un pedazo de carne, este se atoró, provocando que comenzara a ahogarse.

Tras lo anterior, de inmediato se solicitó apoyo de Protección Civil municipal, quienes al llegar lo encontraron inconsciente. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, la persona murió.

Al sitio llegaron elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Medidas preventivas para evitar atragantamiento al comer

Masticar bien los alimentos: No apresurarse. Cortar los alimentos en trozos pequeños facilita la deglución.

Evitar hablar o reír con la boca llena: Puede hacer que la comida entre en la vía respiratoria.

No comer demasiado rápido: Comer despacio y con calma reduce el riesgo.

Evitar comer ciertos alimentos enteros: Por ejemplo, frutos secos grandes, caramelos duros, uvas enteras, palomitas con hueso o huesos de carne. Cortarlos en trozos pequeños ayuda.

Sentarse correctamente: Comer sentado, con la espalda recta y evitando acostarse mientras se come.

Evitar distracciones extremas: Como correr, jugar o hablar fuerte mientras se come.

Prevención en niños

Supervisar siempre a los niños pequeños al comer.

Evitar alimentos duros o redondos que se puedan atragantar.

Enseñarles a masticar y tragar despacio.

Qué hacer si alguien se está atragantando

Identificar signos de atragantamiento: Incapacidad de hablar, tos débil o inexistente, dificultad para respirar, color azulado en labios y cara.

Toser: Si la persona puede toser, animarla a toser con fuerza.

Maniobra de Heimlich (compresión abdominal):

Colócate detrás de la persona.

Rodea su cintura con los brazos.

Haz un puño con una mano y colócala justo por encima del ombligo.

Sujeta el puño con la otra mano y realiza compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba.

Repetir hasta que el objeto sea expulsado o llegue ayuda médica.

Niños menores de un año: No usar Heimlich; se usan golpecitos en la espalda y compresiones torácicas suaves.

Niña se intoxica con cristal

Por Aracely Garza

Por otra parte, en Juárez, Nuevo León, una menor de tan solo cuatro años fue hospitalizada tras presuntamente intoxicarse de manera accidental con la droga conocida como cristal.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detalló que los hechos se registraron en una vivienda de la calle Olivo en la colonia Mirador del Parque en el mencionado ayuntamiento.

Los sucesos se registraron la noche del lunes y trascendieron cuando a la radio de la AEI se reportó el ingreso de la niña al Hospital General de Juárez por intoxicación.

La víctima, de identidad protegida, fue estabilizada y trasladada a las instalaciones del Hospital Materno Infantil para recibir atención especializada.

La madre refirió que cuando se encontraba en su domicilio se percató que su hija estaba convulsionando por la probable ingesta de la droga ya que encontró abierta una bolsa que contenía el narcótico a la cual es adicto su padre.

La niña ingresó semi inconsciente en el hospital y se realizaron maniobras de estabilización para trasladarla a que recibiera atención especializada.

Se estableció que la pequeña no presenta lesiones físicas que revelen algún tipo de maltrato.

jcp