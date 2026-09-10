Tormenta Tropical Norbert viaja mar adentro del Pacífico; lluvias y calor persistirán en el país

La tormenta tropical Norbert se formó la madrugada de este jueves en el Océano Pacífico a partir de la depresión tropical Catorce-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro de Norbert se localiza a mil 215 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora.

"Debido a su distancia y trayectoria, no afecta a México", destacó.

En tanto, la tormenta tropical Lowell se ubica a 145 kilómetros al noroeste de Lihue, Hawái, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y movimiento hacia el oeste a 24 kilómetros por hora.

Se espera que Lowell reduzca la velocidad y gire hacia el noreste el fin de semana, para dispersarse.

El SMN dio a conocer, por otra parte, que se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur), así como muy fuertes en zonas de Baja California Sur (sur), Durango (oeste) y Jalisco (norte y este).

Además se pronostican lluvias puntuales fuertes en áreas de Zacatecas (oeste y sur), Nuevo León (centro y sur), Aguascalientes, Guanajuato (este y sureste), Nayarit (norte y este), Colima, Michoacán (oeste y centro), Querétaro (sur), Guerrero (sureste), Oaxaca (oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (oeste), Campeche (suroeste, centro y norte), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur)

El SMN dio a conocer, por otra parte, que se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa. Especial

Asimismo, intervalos de chubascos en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.

Por otra parte, se estiman rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec); rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Golfo de California, Chihuahua, Campeche y Yucatán, y de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

También se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas, así como mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y los litorales de Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Estas condiciones meteorológicas serán generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además de las ondas tropicales 37 y 38, que se desplazan sobre el occidente y el sureste del territorio nacional, respectivamente.

En el transcurso de la tarde, se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en estados de la Mesa del Norte y el norte de México.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que prevalecerá la onda de calor en regiones de Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Se presentarán temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste); de 40 a 45 grados en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur (noroeste y centro), Chihuahua (noreste), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en áreas de Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.