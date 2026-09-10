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Tormenta Tropical Norbert viaja mar adentro del Pacífico; lluvias y calor persistirán en el país

La tormenta tropical Norbert se formó la madrugada de este jueves en el Océano Pacífico a partir de la depresión tropical Catorce-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Por: Ernesto Méndez

El centro de Norbert se localiza a mil 215 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.
El centro de Norbert se localiza a mil 215 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.Especial

La tormenta tropical Norbert se formó la madrugada de este jueves en el Océano Pacífico a partir de la depresión tropical Catorce-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro de Norbert se localiza a mil 215 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora.

"Debido a su distancia y trayectoria, no afecta a México", destacó.

En tanto, la tormenta tropical Lowell se ubica a 145 kilómetros al noroeste de Lihue, Hawái, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y movimiento hacia el oeste a 24 kilómetros por hora.

Se espera que Lowell reduzca la velocidad y gire hacia el noreste el fin de semana, para dispersarse.

El SMN dio a conocer, por otra parte, que se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur), así como muy fuertes en zonas de Baja California Sur (sur), Durango (oeste) y Jalisco (norte y este).

Además se pronostican lluvias puntuales fuertes en áreas de Zacatecas (oeste y sur), Nuevo León (centro y sur), Aguascalientes, Guanajuato (este y sureste), Nayarit (norte y este), Colima, Michoacán (oeste y centro), Querétaro (sur), Guerrero (sureste), Oaxaca (oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (oeste), Campeche (suroeste, centro y norte), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (centro y sur)

El SMN dio a conocer, por otra parte, que se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa.
El SMN dio a conocer, por otra parte, que se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa.Especial

Asimismo, intervalos de chubascos en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.

Por otra parte, se estiman rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec); rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Golfo de California, Chihuahua, Campeche y Yucatán, y de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

También se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas, así como mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y los litorales de Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Estas condiciones meteorológicas serán generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además de las ondas tropicales 37 y 38, que se desplazan sobre el occidente y el sureste del territorio nacional, respectivamente.

En el transcurso de la tarde, se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en estados de la Mesa del Norte y el norte de México.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que prevalecerá la onda de calor en regiones de Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Se presentarán temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste); de 40 a 45 grados en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur (noroeste y centro), Chihuahua (noreste), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en áreas de Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

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