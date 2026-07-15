Se forma la tormenta 'Elida' en el Pacífico, ¿afectará a México?

La temporada de ciclones tropicales continúa activa. Durante las primeras horas de este miércoles, la depresión tropical Cinco-E cobró fuerza en el Océano Pacífico hasta convertirse oficialmente en la tormenta tropical Elida.

Actualmente, el fenómeno se encuentra adentrándose en el mar. El centro de la tormenta se ubica a 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas máximas de 85 km/h y se desplaza a 24 km/h con dirección hacia el oeste.

¿Elida se convertirá en huracán?

Las proyecciones indican que Elida continuará fortaleciéndose en aguas del Pacífico a lo largo de los próximos días. Se espera que alcance el estatus de huracán categoría 2 para el mediodía de este viernes. Tras alcanzar su punto máximo de intensidad, el sistema comenzará a degradarse gradualmente hasta volver a ser una tormenta tropical.

¿Hay riesgo de impacto en las costas de México?

Debido a que su trayectoria apunta hacia el oeste, es decir, mar adentro, Elida no representa un peligro directo de impacto para las costas mexicanas, aseguró la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El único efecto perceptible del quinto ciclón de la temporada en el Pacífico será en Baja California Sur, donde la nubosidad que se desprende del sistema provocará algunos chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Alerta nacional: Pronóstico de lluvias fuertes para hoy

Aunque la tormenta Elida no amenaza con tocar tierra, el clima en gran parte de México será inestable este miércoles. La combinación del monzón mexicano en el noroeste, canales de baja presión extendidos en varias regiones y el paso de la onda tropical 19 en el sureste, provocarán tormentas con posible caída de granizo.

Zonas con lluvias muy fuertes:

Chiapas (este y sur)

Chihuahua (centro, sur y este)

Coahuila (norte y oeste)

Durango (norte y oeste)

Oaxaca (noreste)

Veracruz (sur)

Zonas con lluvias fuertes:

Campeche (sureste)

Colima

Estado de México (centro y norte)

Guerrero (este y costa)

Jalisco (norte, oeste y sur)

Michoacán (oeste)

Nayarit

Nuevo León (norte)

Quintana Roo (sur)

Sinaloa (norte y centro)

Sonora (sureste)

Tamaulipas (noroeste)

Zonas con intervalos de chubascos: