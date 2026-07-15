Detención de exdirector de Pemex muestra que no protegeremos a nadie que viole la ley: Sheinbaum

Tras la liberación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por un presunto caso de violencia contra su pareja, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió su opinión al respecto.

En este sentido, la mandataria aseguró que dicho acto demuestra que su administración no brindará protección a ningún servidor público o persona cercana al gobierno que incurra en conductas ilícitas, especialmente en casos de violencia de género.

Desde Palacio Nacimiento, en el marco de su conferencia mañanera, la jefa de Estado sostuvo que la aplicación de la ley debe estar por encima de cualquier relación personal o cargo público.

El solo hecho de su detención muestra que nunca vamos a proteger a nadie si viola la ley y menos si hay violencia contra las mujeres. Independientemente de la amistad y de los cargos, se debe cumplir la ley", afirmó.

La doctora Sheinbaum precisó que será la Fiscalía la encargada de determinar el desarrollo y las resoluciones del caso conforme a sus atribuciones. Cuartoscuro

¿Qué sigue para Rodríguez Padilla?

La primera presidenta de México, explicó que Rodríguez Padilla fue detenido y que actualmente enfrenta un proceso relacionado con la reparación del daño a la víctima, aunque precisó que será la Fiscalía la encargada de determinar el desarrollo y las resoluciones del caso conforme a sus atribuciones.

Corresponde al Ministerio Público y a las autoridades judiciales conducir la investigación y determinar las responsabilidades legales, respetando el debido proceso y los derechos de la víctima”, expuso.

Derivado de lo anterior, la doctora Sheinbaum insistió en que la actuación de las instituciones debe ser imparcial y que ningún servidor público contará con privilegios frente a la justicia cuando existan denuncias por violencia o cualquier otro delito.