Tormenta con descargas eléctricas deja 65 incidentes y siete lesionados en Colima

Una tormenta acompañada de intensas rachas de viento y descargas eléctricas dejó un saldo preliminar de 65 incidentes atendidos por cuerpos de emergencia en siete municipios de Colima, además de siete personas lesionadas, quienes fueron reportadas fuera de gravedad.

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que los incidentes ocurrieron durante la tarde de este sábado y fueron atendidos por las Unidades Municipales de Protección Civil y distintas corporaciones de auxilio. Entre las principales afectaciones se contabilizaron 47 árboles caídos, 11 cortocircuitos, tres accidentes de motocicleta con personas lesionadas, un accidente de tránsito sin heridos, así como cables y postes derribados y un rescate.

Cuerpos de emergencia brindaron auxilio en siete municipios de Colima. Cortesía

El municipio de Colima concentró la mayor cantidad de reportes, con 40 incidentes, seguido de Manzanillo, con siete; Cuauhtémoc, con cinco; Armería y Villa de Álvarez, con cuatro cada uno; Tecomán, con tres, y Coquimatlán, con dos.

Las autoridades también reportaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica en diversas colonias, derivadas de las afectaciones provocadas por la tormenta y las fuertes rachas de viento.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, detalló que todavía durante los primeros minutos de este domingo, continuaban recibiendo y atendiendo reportes, “por lo que el número final se incrementará conforme avance la atención de las afectaciones”.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a extremar precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias, vientos y actividad eléctrica en la entidad.