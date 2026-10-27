IMSS va contra empresas que financian Modalidad 40

Las limitaciones temporales a la Modalidad 40 que permite aumentar la pensión que perciben los trabajadores afiliados al IMSS, tiene como fin combatir a las empresas que financiaban a los beneficiarios, afirmó el titular del IMSS, Zoé Robledo.

En la rueda de prensa matutina, Robledo dijo que el financiamiento de la Modalidad 40 no es ilegal, pero se presta a que se abuse de ese mecanismo para que el Estado sostenga a empresas que ofrecen ese financiamiento.

Está justamente en una frontera entre lo que termina siendo una forma de pagar un crédito con recursos públicos. Es un tema que… por eso se abrió este espacio de seis meses para poderlo analizar. Muchas de ellas se promovían en redes sociales, con asesores. Había casos en que se pedían escrituras. Había una serie de condicionamientos.

Si alguien está solicitando un crédito que después va a terminarlo pagando los recursos públicos, insisto, pues es como pagar un crédito con recursos que son del Estado Mexicano”, expuso el titular del IMSS.

Robledo añadió que otra variante detectada es la de gestores que crean empresas fantasma para inscribir a trabajadores que en los hechos no desarrollan ninguna actividad laboral, y solo cumplen los plazos para poder cobrar una pensión.

“No te preocupes, yo te voy a inscribir en esta empresa fantasma, que no existe, no tienes que venir a trabajar, y durante un año vamos a estar pagando tus cuotas. ¡Vamos!, tú las vas a pagar, yo las voy a registrar el IMSS’. Todos los días estamos bajando páginas, haciendo denuncias. Tenemos 115 denuncias sobre este tipo de modalidad.

Si alguien está cotizando en una empresa en la que no trabaja, pues está formando parte de un fraude”, comentó.

El titular del IMSS insistió en que los trabajadores ya inscritos en la Modalidad 40 no sufrirán modificaciones a lo ya contratado.

Recordó que el proceso de revisión de ese mecanismo para incrementar la pensión sólo tendrá una vigencia se seis meses y al término de ese periodo se establecerán las reglas definitivas de la Modalidad 40.

Primeros resultados del plan emergente de mejoras a IMSS

El programa emergente de mejoras al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá comenzar a mostrar resultados desde su primer mes de ejecución, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que el plan contempla 12 acciones cuyos avances se darán a conocer durante los próximos cuatro meses. Algunas comenzarán a reflejar resultados en el primer mes, mientras que otras requerirán más tiempo, debido a los plazos de entrega de los equipos.

Son 12 puntos que tenemos que mostrar los avances en los próximos cuatro meses. Algunos de ellos serán en el primer mes y los otros se notarán en los siguientes cuatro meses, porque muchos de los equipos llegan en más tiempo”, señaló Sheinbaum.

Indicó que se trata de un programa emergente cuyo objetivo es mejorar la atención médica que brinda el IMSS, así como las condiciones laborales de sus trabajadores.

Para las mejoras físicas del Instituto se destinará una inversión total de 11 mil 745 millones de pesos.

En materia de recursos humanos, la contratación extraordinaria de personal se realizará mediante permisos especiales del Consejo de Administración del IMSS, lo que permitirá agilizar el proceso sin tener que esperar el procedimiento ordinario de contratación a través del sindicato.

La convocatoria para iniciar este esquema de contratación emergente se abrirá el próximo 3 de noviembre, con el propósito de reforzar la plantilla laboral y contribuir a mejorar los servicios que ofrece el Instituto.