Atacan a balazos antigua casa de campaña de Rubén Rocha Moya

Sujetos armados dispararon contra un inmueble vinculado al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ubicado en la colonia Chapultepec, en Culiacán, Sinaloa.

La vivienda marcada con el número 124, por la avenida Francisco Márquez, era la antigua casa de campaña de Rocha Moya. El inmueble sufrió daños materiales debido a los impactos y un hombre resultó lesionado.

La persona que resultó herida encontraba estacionada afuera de la vivienda al momento del ataque, y se trasladó por sus propios medios a un hospital.

La antigua casa de campaña del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ubicada en el 124 de la avenida Francisco Márquez, en Culiacán, Sinaloa Foto: Especial

De acuerdo a los vecinos del sector, algunas personas habrían acudido a sacar algunos vehículos del inmueble, pero no lograron identificarlos.

Elementos policiales acudieron para resguardar la zona mientras se realizaban las diligencias de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, a pesar del número de impactos en la fachada, no se encontraron casquillos percutidos en los alrededores.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el ataque, y se desconoce si el inmueble seguía vinculado a Rocha Moya.

Apenas en mayo, la casa familiar de Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos en la colonia Las Quintas. El inmueble se encontraba abandonado, pero continúa siendo de su propiedad.

La antigua casa de campaña del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ubicada en el 124 de la avenida Francisco Márquez, en Culiacán, Sinaloa Foto: Especial

En septiembre aseguraron viviendas en privada donde vive Rocha Moya

En el mes de septiembre, elementos del Ejército y del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un operativo al interior del fraccionamiento privado donde vive el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, logrando asegurar dos viviendas, armas de fuego y vehículos blindados.

De acuerdo con las autoridades, el operativo comenzó por una denuncia ciudadana que alertó de la presencia de hombres armados al interior de la privada Banús 360, ubicada en el sector de la Isla Musala, en Culiacán.

Al ingresar al fraccionamiento privado, las autoridades lograron ubicar al menos dos inmuebles donde había varias unidades al exterior, algunas de ellas blindadas, y en las inmediaciones se localizaron armas de fuego, municiones y equipo táctico.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la detención de ninguna persona, por lo que se presume que pudieron haber escapado antes del arribo de las autoridades.

Fueron aseguradas dos viviendas, autos blindados, armas de fuego, municiones y equipo táctico en las inmediaciones. Excélsior

Debido a que las casas se encontraban cerradas, los elementos del Ejército y de la SSP continúan resguardando los inmuebles, en espera de una orden judicial para lograr ingresar con una orden de cateo.

El operativo llamó la atención por ser el fraccionamiento privado donde Rocha Moya tiene su lugar de residencia, a quien no se le ha visto públicamente desde finales de agosto, cuando regresó a sus funciones como gobernador de Sinaloa.

Sin embargo, solicitó una nueva licencia pocas horas después, tras el rechazo de su partido y de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por estar siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

A Rocha Moya se le investiga por presuntos nexos con el crimen organizado, después de una acusación pública de parte del gobierno de Estados Unidos, que lo vincula con la facción de Los Chapitos.