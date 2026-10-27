Empresa ligada a escándalo del INE recibió $130 millones del IEEP en Puebla

Comercializadora JVLY, una de las empresas de José Alfredo Hernández Casillas, también obtuvo casi 130 millones de pesos mediante un contrato firmado en 2024 con el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), cuando Blanca Yassahara Cruz García era presidenta del organismo. Desde este martes, Cruz García encabeza el INE de manera provisional.

Cabe recordar que Hernández Casillas conformó más de media docena de compañías junto con su hermano Raymundo Francisco, con el fin de acaparar contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE), presuntamente en contubernio con su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, con quien sostendría una relación sentimental, situación que habría provocado su renuncia.

Hace dos años, el IEEP firmó un contrato con Comercializadora JVLY por 129.7 millones de pesos para elaborar urnas, mamparas y paquetería electoral para los comicios locales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones sobre la compañía, al señalar que carecía de trabajadores registrados ante el IMSS y que había entregado documentación falsa. Además, indicó que no contaba con su constancia de cumplimiento fiscal, lo que significaba que no estaba al corriente en el pago de impuestos.

En este sentido, cabe destacar que las visitas de supervisión física a los supuestos talleres de Comercializadora JVLY se llevaron a cabo en Formas Finas y Materiales, otra de las empresas de los hermanos Hernández Casillas. También se confirmó la participación de Cajas Graf, Corporativo Zeg y otras compañías, entre las cuales presuntamente triangulaban millones de pesos para acaparar contratos en el INE y los organismos públicos locales electorales.

En el caso poblano, Comercializadora JVLY transfirió en poco tiempo todo el dinero obtenido por el contrato con el IEEP a otras empresas. Entre ellas destacó Plásticos y Metales MYC, que después transfirió dos millones de pesos a Grumeec, la cual supuestamente había competido con Comercializadora JVLY. Esto habría evidenciado que ambas acordaban los precios del mercado.

Finalmente, es necesario señalar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla mantiene observaciones vigentes sobre la cuenta pública del IEEP correspondientes al periodo en que Cruz García estuvo al frente del organismo, por un monto de 138 millones de pesos. De esa cantidad, 129.7 millones corresponden al contrato con Comercializadora JVLY, tras la firma de un convenio de colaboración con la ASF.