Red del caso INE acaparó contratos electorales en Oaxaca por una década

Desde hace más de una década, un grupo reducido de empresas proveedoras —entre ellas Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México— ha acaparado contratos y adjudicaciones directas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Una revisión hemerográfica revela que en abril de 2013, bajo la presidencia de Alberto Alonso Criollo, el Comité de Adquisiciones del IEEPCO falló a favor de Seriplast de México, S.A. de C.V., y le asignó 43 millones 505 mil 630 pesos para elaborar los materiales del proceso electoral 2012-2013.

Aunque en esa licitación pública participaron cuatro empresas, solo Seriplast y Formas Finas y Materiales llegaron a la etapa de exhibición de muestras para mamparas, mesas portaur nas, paquetes electorales, papelería y útiles.

Años después, en 2018, durante la gestión de Gustavo Meixueiro Nájera, el órgano electoral adjudicó a Cajas Graf, S.A. de C.V., un contrato por 64 millones 895 mil 956 pesos para producir material electoral. En ese mismo periodo, Formas Finas y Materiales recibió otro contrato por 82 millones 999 mil 176 pesos.

La práctica continuó en 2024. El Comité de Adquisiciones declaró desierta la licitación pública nacional y autorizó la contratación directa de Corporativo Zeg, por 32 millones 426 mil 445 pesos, y de Formas Finas y Materiales, por 32 millones 436 mil 228 pesos, para el proceso local ordinario. En ese mismo ejercicio, el IEEPCO adjudicó directamente a Litho Formas otro contrato por 41 millones 614 mil 640 pesos.

Durante la asignación de estas contrataciones, Iliana Araceli Hernández Gómez se desempeñaba en la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO. Posteriormente, ya como titular de la Unidad de Género del INE, Hernández Gómez apareció en un video grabado durante una reunión social convocada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, propietarios de la mayoría de las empresas beneficiadas.

Las operaciones de Formas Finas y Materiales quedaron comprendidas en la revisión de la cuenta pública 2024 realizada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFE), mediante la orden OA/CPE/008/2025.

En el anexo DAEB-SOLV-06 A (resultado ACF 04), el órgano fiscalizador registró un anticipo del 40 por ciento, equivalente a 12 millones 974 mil 491 pesos, efectuado el 17 de abril de 2024, además de pagos vinculados al finiquito por la adquisición de materiales.

En dichos registros, la fiscalización consignó observaciones sobre la falta de documentación justificativa, estudios de mercado, suficiencia presupuestal y antecedentes de contratación. Algunas de estas inconsistencias fueron clasificadas como “no atendidas” en el apartado de solventación.

Mientras estas contrataciones se realizaban en Oaxaca, el INE atravesaba por reestructuraciones directivas tras la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General.