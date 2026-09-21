Tiran a recién nacido en basurero; logran rescatarlo gracias a su llanto

Un niño de 2 horas de nacido fue tirado en un lote baldío, cerca del basurero municipal de la ciudad de Chihuahua, informó la Fiscalía del estado.

El domingo 20 de septiembre, oficiales de la policía municipal atendieron el reporte de un bebé localizado en una tapia, ubicada en la calle Valle del Fuerte, número 27, en la colonia Valles de Chihuahua, en la capital del estado.

De acuerdo con los testigos, un residente del lugar escuchó los llantos del recién nacido, y le pidió a otro vecino, que lo acompañara a revisar.

En la tapia encontraron al bebé, y llamaron a la Policía Municipal, quien llegó al lugar y se trasladó al menor al Hospital General, además de dar vista al Ministerio Público.

La Secretaría de Salud informó que el recién nacido es de sexo masculino y, de acuerdo con la valoración inicial, se estima que tenía aproximadamente dos horas de nacido al momento de ser localizado.

En Durango mueren cinco bebés en unidad neonatal

Por Alma Gudiño

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el fallecimiento de cinco bebés recién nacidos que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1, en Durango, y señaló que mantiene una investigación clínica y epidemiológica para establecer las circunstancias particulares de cada caso.

En una tarjeta informativa fechada el 20 de septiembre, el Seguro Social informó que durante las acciones de vigilancia realizadas en el hospital fue identificada una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el nosocomio.

Sin embargo, el instituto aclaró que, con la información disponible hasta ahora, no existe evidencia suficiente para establecer que la presencia de dicha bacteria sea la causa de los cinco fallecimientos.

Sin embargo, con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos. La revisión continúa”.

IMSS investiga las circunstancias de cada fallecimiento

El instituto indicó que lleva a cabo una revisión clínica y epidemiológica integral para conocer qué ocurrió en cada uno de los casos.

El Instituto realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso”.

El IMSS también expresó sus condolencias a las familias de los recién nacidos fallecidos y aseguró que les proporcionará acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades de la Delegación y del nivel central del Seguro Social se encuentran en Durango para supervisar tanto las indagatorias como la evolución de las acciones implementadas en el hospital.