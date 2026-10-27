México y Francia celebran 200 años de diplomacia con timbre conmemorativo

Para celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Correos de México y la Embajada de Francia presentaron este martes una serie de dos timbres postales, con un tiraje de 300 mil estampillas, como “símbolo vivo de cómo es que la historia y las tradiciones encuentran en el afecto una fuente de enriquecimiento mutuo”.

En el Palacio Postal, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, participó en la cancelación de la estampilla conmemorativa junto a la embajadora de Francia, Delphine Borione, y la directora general de Correos de México, Violeta Abreu.

“Este sello celebra dos siglos de amistad y diálogo cultural entre nuestros pueblos, y es una invitación a la filatelia y a seguir fortaleciendo nuestro intercambio a través de la escritura”, destacó la oficina postal.

Las estampillas se pueden adquirir en las más de mil oficinas postales que hay en el país.