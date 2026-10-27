“Combatir al narcotráfico no es traicionar a la patria”: César Jáuregui

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, volvió a desestimar la acusación por traición a la patria que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).

La imputación deriva de un operativo en el que autoridades estatales desmantelaron un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara con la presunta intervención no oficial de agentes de inteligencia estadunidenses.

Al comparecer los pasados 24 y 25 de octubre ante un juez de control en el penal del Altiplano, el exfuncionario criticó que una acción orientada a desarticular estructuras criminales pueda tipificarse como un atentado a la seguridad nacional.

“Esos muchachos no pueden ser traidores a la patria. Hicieron un trabajo localizando uno de los narcolaboratorios más importantes del país, donde, según los datos, no míos, de la Fiscalía General de la República, inicialmente se lograron encontrar dos toneladas de metanfetaminas. Ese es el dato objetivo. ¿Pudo haber violaciones? No lo dudo... Pero esos muchachos no pueden ser traidores a la patria. Lo que la gente afuera está viendo es el resultado tangible de un operativo”, dijo.

El exfiscal explicó que el Ministerio Público Federal construyó su imputación sin pruebas que acrediten su participación individual. Además, negó que haya habido colusión, al recordar que fue él quien pidió el respaldo del Ejército Mexicano antes de entrar al terreno.

“Si yo hubiese tenido la intención de ocultar algo, de tratar de que subrepticiamente agentes extranjeros participaran en un operativo, ¿hubiese pedido la intervención de una autoridad federal como la Sedena para que nos acompañara en un número de 50 elementos, y pudiese verificar ella misma cualquier intervención indebida?”, cuestionó.

Advirtió que utilizar los delitos contra la patria con interpretaciones políticas es una regresión que históricamente ha servido como instrumento de purga política, como en la Revolución Cultural en la China maoísta; el fusilamiento y encarcelamiento de disidentes en Cuba como Huber Matos, la proscripción de opositores en Venezuela y Nicaragua, así como los abusos de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1973 y el macartismo en los Estados Unidos durante la década de 1950.

“Las tentaciones autoritarias siempre están presentes independientemente de la ideología que las profese y por eso resulta tan importante el debate que hoy estamos dando... No nos debe asustar que este tipo de delitos tienen una carga ideológica, pero siendo justos, también la tienen del lado de la derecha”.