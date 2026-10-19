Se imprimirán 300 mil timbres postales del Satélite MXÁO-1

Un total de 300 mil timbres postales alusivos al satélite MXÁO-1 se imprimirán en Correos de México, así lo dio a conocer la directora general, Violeta Abreu González y el alcalde de Álvaro Obregón, López Casarín dio a conocer que ya están trabajando en el segundo satélite.

“A través de nuestro territorio nacional y de 192 países donde llega Correos de México, ahí estará el mensaje de que la innovación también significa servir, porque conocer nuestro país nos ha ayudado a cuidarlo y porque ya sea desde la tierra o desde el espacio, México demuestra que ninguna distancia es inalcanzable: muchas gracias a la alcaldía Álvaro Obregón por esta visión” dijo Abreu González durante el evento en el Palacio de Correos.

Por su parte el alcalde López Casarín expresó que poner en órbita un satélite como el MXÁO-1 no tiene que ser una decisión de una superpotencia o de los hombres más ricos del mundo, sino que “está al alcance de ciudadanos comunes y corrientes, pero con una característica y es que somos obregonenses y demostramos que todo es posible. Eso es lo que estamos haciendo aquí”.

Álvaro Obregón, dio a conocer el alcalde, es la única alcaldía del continente americano -de un total de 20 mil municipios y alcaldías- que apostó por poner un satélite en órbita para tener información sobres temas clave: movilidad, agua, condición del suelo, entre otros temas.

Y expuso que éste proyecto “es la puesta en marcha de la triple hélice: es decir del sector privado, de la académico y por supuesto, el gobierno, pero para nosotros es la sociedad. Y mientras el año pasado reconocían con un premio Nobel de economía éste modelo pues nosotros ya teníamos la prueba de decirles ¿Que creen? Confirmamos su premio nuevo”.

En el Palacio de Correos al que también asistieron Pedro Díaz de la Vega, Coordinador del Clúster Universitario de Alto Nivel de Álvaro Obregón y Enrique Pacheco, Mission Manager del micro satélite MXÁO-1,el alcalde López Casarín, expuso que la puesta en órbita del satélite tuvo sus complicaciones.

“La historia que nos llevó a esto también tuvo sus momentos difíciles. Porque recordarán que nos cambiaban la fecha, que si iba, que si no salía. Es más, el día que me tocó ir, pues llegué con mi maleta y así como llegué me regresé porque hubo mal clima y ese día no salió. Y me decían ¿Y qué vas a hacer si no despega? Pues nada, haremos otro. No pasa nada. Y afortunadamente todo salió maravilloso” afirmó el edil.

López Casarín destaco que “es una gran labor que hace Enrique -Pacheco- al frente de este gran proyecto que se llama el MXA1 y también Pedro Díaz de la Vega, gracias Pedro por ser el coordinador de Clúster universitario de alto nivel, que también se está convirtiendo en un referente mundial”.

En el evento, el alcalde agradeció el interés y colaboración de las embajadas de España, Cuba y Polonia en México, así como al doctor Lorenzo Martínez de la Escalera, presidente de Macrolab.

Y detalló que el MXÁO-1 “es el único satélite mexicano que tiene observación de la tierra (…) y con esto demostramos, gobierno Federal, aquí estamos, sí se puede”.

El objetivo de ponerlo en órbita era “adentrarnos a entender qué pasa en nuestra alcaldía: que si las minas, que si protección civil, que si el agua, que si la flora y la fauna, que la movilidad. En fin, porque para tomar decisiones hay que tener información y para tomar esa información necesitamos datos”.