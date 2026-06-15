Anuncia alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño la donación de predios para la construcción de Viviendas del Bienestar

El gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño Ruiz dio un paso clave para la llegada del programa Vivienda para el Bienestar a Tijuana, al aprobar la donación de tres predios municipales que serán destinados a la construcción de vivienda de interés social.

La medida busca facilitar el acceso a un patrimonio digno para familias trabajadoras y se suma a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar el derecho a la vivienda en todo el país.

Los terrenos aprobados se ubican en zonas de crecimiento urbano y alta demanda habitacional de la ciudad, incluyendo áreas de la Zona Este y la delegación San Antonio de los Buenos. Estos espacios fueron seleccionados por contar con condiciones que permiten un desarrollo ordenado, acceso a servicios y conectividad con centros de actividad económica, lo que favorecerá la integración de nuevas comunidades al entorno urbano y evitará procesos de expansión desordenada.

Burgueño destacó que la participación de Tijuana en este proyecto forma parte de un esfuerzo coordinado con el Gobierno de México para acercar oportunidades a quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una vivienda propia.

“Dimos un paso importante con la donación de predios que permitirán avanzar en la construcción de vivienda y brindar más oportunidades a familias tijuanenses de acceder a un patrimonio digno y con certeza jurídica”, expresó el alcalde.

La decisión se produce en un momento en que el programa federal registra avances importantes. De acuerdo con datos presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum, actualmente se construyen más de 274 mil viviendas en distintas regiones del país, mientras que otras 604 mil ya fueron contratadas y están listas para iniciar obras. La meta sexenal contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas para beneficiar a cerca de siete millones de personas, además de acciones complementarias como mejoramientos, entrega de escrituras y reestructuración de créditos para millones de familias mexicanas.

Por su parte, el primer edil ha señalado que el municipio continuará colaborando con las autoridades federales para que esta política pública federal se traduzca en resultados concretos para las familias tijuanenses, fortaleciendo una visión donde la vivienda sea entendida como un derecho y una herramienta para generar bienestar, desarrollo y estabilidad social.