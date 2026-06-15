Alumbrado público, reprobado en el país; servicios

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El alumbrado público es uno de los servicios en que mayor cantidad de recursos se han invertido históricamente y respecto del cual, la ciudadanía se ha mostrado históricamente insatisfecha. A pesar de que la cobertura de la red eléctrica nacional reporta casi un 100%, la evaluación que hace la ciudadanía de ese servicio se ubica por debajo del 50%, lo que muestra la enorme distancia que existe en México entre la cobertura y la calidad y acceso efectivo a los servicios.

Se trata además de uno de los servicios más relevantes en materia de seguridad ciudadana, pues la existencia de condiciones criminogénicas que facilitan la actuación de la delincuencia, pero también muchos accidentes peatonales y viales, están relacionados con la mala calidad de los servicios se alumbrado público.

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Los datos

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en el año 2025 únicamente el 52.7% de la población mayor de 18 años manifestó encontrarse satisfecha con niveles de iluminación adecuada en sus localidades. Destaca que ninguna entidad de la República Mexicana alcanza el 70% de satisfacción, siendo las que obtienen los mayores promedios Aguascalientes, con 69.7%; Guanajuato, 66.4%; Coahuila, 65.7%; Ciudad de México, 63.7%; San Luis Potosí, 62.5% y Campeche, 61.4%. Los que tienen peores indicadores en este rubro son: Quintana Roo, con 43.9%; Tlaxcala, 41.2%, Hidalgo, 40.8%; Baja California Sur, 39.3% y Guerrero, 38.6%.

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El segundo rubro que evalúa la ENCIG es el relativo al grado de satisfacción de la población con los servicios de mantenimiento adecuado al alumbrado público. En ese aspecto, el promedio nacional llega apenas al 42.8% de la población nacional que manifestó estar satisfecha; es decir, apenas 4 e cada 10. Los estados donde se tiene una mejor percepción de este rubro son Aguascalientes con 63.1%; Coahuila y Guanajuato con 55.9%, respectivamente, Campeche, 53.1%; Michoacán, 51.5%; Querétaro, 51.2% y San Luis Potosí, con 50.9% de satisfacción de la ciudadanía. En el extremo opuesto están los estados de Baja California, con 35.6%; Estado de México, 35%; Tamaulipas, 34.7%; Hidalgo, 33.1%; Baja California Sur, 29.2%; y Guerrero, 26 por ciento.

El tercer rubro que evalúa la ENCIG es el relativo a la atención, aspecto en el que el promedio nacional es de apenas el 33.7% de satisfacción de la ciudadanía. En ese sentido, los estados que obtienen los valores más altos son: Aguascalientes, con apenas 51.4%; Coahuila, 47.4%; Michoacán, 46.7%; San Luis Potosí, 44.8%; Guanajuato, 41.1%; Campeche, 40.6% y Nuevo León, 40.4%. En el extremo opuesto se encuentran Baja California Sur, con 26.7%; Estado de México, 25.9%; Hidalgo, 25.5%; Tlaxcala, 25.3% y Guerrero donde apenas se llega a 19.3 por ciento.

Como resultado de todo lo anterior, únicamente el 41.1% de la población de 18 años y más se dice satisfecha con el servicio de alumbrado público en México, siendo las entidades con los indicadores más elevados: Aguascalientes, con el 59.4% de la ciudadanía satisfecha con el alumbrado público; Coahuila registra 54%; Guanajuato, 50.8%; Michoacán, 50.3%; Campeche y Colima, 49.2%, respectivamente, y Querétaro, con 49.1%. En contraste, las entidades con los peores porcentajes de satisfacción de la ciudadanía son: Quintana Roo, con 34.5%; Puebla, 34.3%; Yucatán, 34.2%; Tamaulipas, 33.8%; Hidalgo, 33.1%; Estado de México, 32.5%; Baja California Sur y Tlaxcala, 30.1% en cada una de ellas; y Guerrero, con apenas el 27.9 por ciento.