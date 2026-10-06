Tere Jiménez consolida alianza tecnológica para certificar a estudiantes en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la Alianza para Impulsar la Especialización de Nuevas Tecnologías al suscribir convenios estratégicos con Huawei México y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

La iniciativa realizada con la participación de líderes empresariales y del sector educativo, busca fortalecer las competencias de alumnos y docentes en áreas de vanguardia como inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo de software, electromovilidad y semiconductores.

A través de certificaciones tecnológicas y microcredenciales, los universitarios podrán validar conocimientos técnicos adicionales a su título profesional. Durante el encuentro, Tere Jiménez destacó la importancia de adaptar la oferta educativa a las exigencias globales: “En Aguascalientes se brinda una educación de calidad, y muchas empresas deciden instalarse en nuestro estado por el talento y el rendimiento de nuestros jóvenes. Nosotros seguimos trabajando para contar con recurso humano capacitado y, sobre todo, certificado; también impulsamos la educación dual para que las y los jóvenes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo”.

Los titulares del Instituto de Educación y de Desarrollo Económico estatales coincidieron en que el proyecto busca actualizar los programas académicos a mediano y largo plazo para elevar la competitividad regional y mejorar los salarios de los egresados.

Asimismo, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, apoderado del CENEVAL, celebró la articulación de un ecosistema que convierte el esfuerzo estudiantil en habilidades comprobables. En tanto, Felipe González Carrasco, consultor de Huawei México, afirmó que estas certificaciones internacionales multiplicarán la empleabilidad juvenil en áreas estratégicas como la ciberseguridad y las redes de datos.