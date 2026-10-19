“Tenía cáncer de mama, pero me dijeron que era porque estaba gorda y estresada”

Alejandra Esparza tenía 22 años y cursaba el último semestre de la licenciatura en derecho cuando notó que una gota de leche brotaba de su pezón.

Sin antecedentes familiares de cáncer de mama y sin hábitos de consumo de tabaco o alcohol, la insistencia de su hermana, enfermera, la llevó a buscar atención médica.

Durante casi un año estuvimos yendo al médico una vez a la semana y siempre me dijeron: ‘Es que estás gorda, es estrés, eres una gorda estresada, baja de peso’. Pasado casi el año, la leche se convirtió en sangre”, cuenta en entrevista con Excélsior.

La falta de un diagnóstico oportuno, debido a que no estaba en una edad en la que habitualmente exista riesgo de cáncer de mama, permitió que la enfermedad avanzara.

“Fue entonces cuando, ahora sí, me ordenaron hacerme la mamografía y el eco mamario. Y en el eco mamario resultó que yo estaba invadida de microtumores que no se podían sentir al tacto”.

Es increíble cómo suelen minimizar los síntomas en las mujeres, porque había mucha creencia de que, si yo estaba tan joven, no iba a ser cáncer… definitivamente fue una negligencia enorme”, afirma.

El retraso en el diagnóstico derivó en una mastectomía radical y la extirpación de todos los ganglios linfáticos del lado derecho.

Hay veces que pienso que si me hubieran hecho a tiempo los estudios, probablemente hubiera podido salvar mi seno, cosa que no sucedió”.

La lucha contra el cáncer no sólo le arrebató un seno a Alejandra. También tuvo que dejar de lado sus estudios para concentrarse en su salud.

Estuve cinco años con tratamiento de tamoxifeno. Es un tratamiento muy pesado y fue la época en la que tuve que haber terminado la universidad, entonces tuve que pausar muchas de mis materias, mi titulación, el tema de empezar la vida laboral, porque me sentía muy cansada. Entonces, yo veía a mis compañeros graduándose, haciendo la maestría, siendo abogados, y yo estaba en cama, atorada debajo de las sábanas, triste, sin poder salir”.

Tras seis años en los que ha enfrentado depresión, estrés postraumático y un rechazo de injerto en la reconstrucción de su mama, Alejandra superó la enfermedad. Hoy está en remisión y exige que el sistema de salud no vuelva a minimizar los síntomas de ninguna mujer.

Alejandra Esparza superó el cáncer de mama, tras una mastectomía radical y años de tratamiento. Ahora, pide que el sector salud no minimice los síntomas en mujeres jóvenes. Olimpia Ávila