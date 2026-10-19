Magally recuperó su confianza tras tatuarse el pezón

Hace tres años, a la coreógrafa Magally Guzmán Rodríguez le realizaron una mastectomía radical de lado derecho, después de librar una lucha contra el cáncer de mama que inició en 2021.

En entrevista con Excélsior, esta sobreviviente compartió que, con un gran esfuerzo y apoyada siempre por su esposo e hijo, tuvo que costear su enfermedad, así como la reconstrucción de su seno derecho.

Afirmó que estaba agradecida con la vida por haber superado la enfermedad. No obstante, sentía que le faltaba algo y así inició su búsqueda.

Quería reconstruir mi pezón y me lo cotizaron en 12 mil pesos, pero ya venía de un gasto enorme, por lo que no lo pude hacer. Pasó el tiempo y una amiga me platicó que Andreas Nash tenía un estudio donde tatuaba los pezones de manera gratuita. La contacté y me dijo que la única condición era que pasaran al menos seis meses de mi implante y que mi doctor me diera luz verde. Así que me anoté en la lista de espera", señaló.

Luego de seis cirugías en tres años y de una reconstrucción mamaria sumamente dolorosa, Magally compartió que, si bien estaba decidida a tatuarse la areola y el pezón, sintió miedo.

Le tenía miedo a las agujas y miedo a padecer más dolor, pero desde que llegué con Andreas sentí seguridad. Me explicó que iba a copiar el pezón de mi seno izquierdo. Se me quitó el miedo porque la verdad no me dolió nada, solo sentí algo de cosquilleo", indicó.

Cuando concluyó la reconstrucción, Magally se miró al espejo y compartió que no pudo contener el llanto.

No lo podía creer, clonó mi pezón, lo hizo perfectamente, es como 3D se ve muy muy real. Rompí en llanto, pero lloraba de felicidad porque al verme al espejo por primera vez en mucho tiempo me sentí completa como mujer", confió.

A sus 49 años, la sobreviviente de cáncer de mama, relata que la enfermedad no acabó con su vida porque su tumor se detectó en una etapa temprana.

Ahora, como mujer profesionista, madre y esposa, realiza todas sus actividades de manera normal y se da tiempo para ser jurado en competencias de coreografía.

También recomendó a las mujeres practicar la autoexploración, realizar la mastografía y acudir periódicamente a revisiones médicas.