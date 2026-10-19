Rosa Guadarrama “yo me creía exenta de cáncer de mama”

Rosa no fuma, no toma, no es una mujer obesa o con sobrepeso. En su familia no hay antecedentes de cáncer de mama. No cumple con ninguno de los factores de riesgo sobre los que alertan los especialistas, pero eso no impidió que desarrollara la enfermedad a los 33 años.

Yo me creía exenta porque soy una mujer joven y tienes la idea de que sólo las mujeres después de 40 años pueden padecer cáncer de mama, pero para el cáncer no hay edad”, cuenta a Excélsior.

“Soy la primera (de mi familia) en tener cáncer de mama. Gracias a Dios, lo detecté a tiempo. El año pasado terminé mis quimioterapias y ahorita estoy en terapia hormonal”, agrega.

La historia de Rosa con el cáncer de mama comenzó como la de muchas otras mujeres, con una bolita en el seno. Sin embargo, no es la única forma en que éste puede manifestarse.

Yo me detecté una bolita en mi seno derecho, la palpé. Al principio pues tienes la idea de: ‘soy joven, no fumo, no tomo, no tengo antecedentes de cáncer de mama’, entonces pensé que podría ser algo benigno”, relata. Una biopsia confirmó el positivo a cáncer de mama.

Una cosa es el dolor físico que ha tenido que enfrentar, los efectos secundarios de la quimioterapia, cada “piquete” de los estudios. Sin embargo, el mayor impacto ha sido anímico.

“Verte al espejo con todos los cambios que conlleva una quimioterapia… te ves como una persona con cáncer que tú habías visto tal vez en películas, en imágenes, pero ahora la ves frente al espejo. Y tienes que aprender a amarte así”, narra Rosa, quien cumple un año libre de cáncer, pero quien todavía tiene por delante cinco años de tratamiento hormonal, tiempo en el que embarazarse es un riesgo.

Tras su experiencia, invita a las mujeres jóvenes a no dar por sentada su salud y darle un lugar importante a los estudios preventivos.

Cada mes hay que estarse palpando, tocándose, hacer ultrasonidos, porque no porque seas joven no puedas tener cáncer de mama. Entonces, es muy importante la autoexploración para detectarlo a tiempo y chequeos con el ginecólogo… informarse también”.

“No por decir que eres joven no te va a pasar. Creo que cualquiera que tenga senos puede tener cáncer de mama y hay que detectarlo a tiempo, porque no lo puedes evitar si te toca, pero sí puedes prevenir para que sea curable”.