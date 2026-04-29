Temporal, contención de precios de combustibles: Sheinbaum

La contención de precios de los combustibles por parte del gobierno federal será temporal y está sujeta a que concluya el conflicto armado entre Irán y los Estados Unidos y el paso libre de barcos cargueros por el estrecho de Ormuz, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La noche del martes la presidenta acordó con los empresarios del sector de distribución de combustibles que el precio del diésel será de 27 pesos a partir de la próxima semana y se espera que con ello se contenga el alza en el precio de artículos de primera necesidad.

“Ayer logramos que el diésel llegue la próxima semana a 27 pesos por litro. Estaría, si no hubiéramos hecho estos acuerdos, sobre 35 pesos el litro. Habla de un esfuerzo integral, de todos. Esperemos que no dure mucha esta circunstancia y que regresemos a una situación donde haya una competencia normal”, explicó Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La mandataria dijo que el litro de diésel llegó a venderse recientemente en 30 pesos, y a partir de las negociaciones con el sector de los gasolineros se redujo en primera instancia a 28.28 pesos, posteriormente a 28 pesos y el precio acordado el martes fue de 27 pesos.

Agregó que para ello se negoció con la Asociación de Bancos de México que redujeran e incluso se cancelaran los cobros de comisiones a las empresas gasolineras cuando el pago se realice con tarjeta de débito o crédito, y con vales.

El precio de la gasolina Magna es de un máximo de 24 pesos, en tanto que la gasolina tipo Premium no está sujeta a algún control de precios.

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