Gobierno de México y gasolineros acuerdan reducir precio del diésel a 27 pesos

Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, confirmó que los concesionarios de gasolinerías y la presidenta Claudia Sheinbaum acordaron bajar el precio del diésel a 27 pesos a partir de la próxima semana.

Tras una reunión previa desde las 16:30 horas con el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora y la secretaría de Energía, Luz Elena González, y posteriormente con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, los representantes del sector gasolinero acordaron la reducción del precio del diésel.

Félix Robelo explicó brevemente que el Gobierno de México harán ajustes a través de los IEPS y la misma Secretaría de Hacienda para aplicar estímulos fiscales.

27 pesos para la próxima semana en un Apoyo del sector gasolinero y de las mismas instituciones de gobierno para lograr este objetivo, ellos van a hacer sus ajustes, ya ven que tienen los mecanismos del IEPS y a través de la Secretaría de Hacienda van a aplicar estos estímulos fiscales van a echar mano de ello”, resaltó.

El líder de la organización que agrupa a empresarios gasolineros de 32 entidades del país, manifestó que en un primer momento se había acordado al 1 de mayo, sin embargo, hay estaciones de servicio que tienen inventarios por el precio de 28 pesos.

Nosotros como sector estamos trabajando en estas mesas de negociación para llegar estos acuerdos y estar acorde con la política económica y social que tiene el Gobierno de México. Hay que recordar que estaciones de servicio tienen inventarios por precios todavía de esta semana. Entonces vamos a esperar para la siguiente semana a partir de la siguiente semana (se aplicará la reducción)”, explicó.

Por otra parte, Roberto Arámbulo, director general adjunto de Petroplazas y Abastecedora Combustible, explicó que se la reducción se hará de manera gradual a partir del 1 de mayo. Señaló que la reunión fue muy amigable y es una gran oportunidad de ayudar a la población.

Acuerdo para bajar comisiones en gasolineras entrará en vigor el 1 de mayo

Por Fernando Dávila

Con relación al anuncio hecho por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la disminución de comisiones por el pago en gasolineras, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló el pasado lunes los puntos más trascendentes de este convenio.

De acuerdo con el secretario, se trata de una colaboración permanente con distintas instituciones. El objetivo es reducir costos en gasolineras ante el contexto de la inflación; para ello se establecerán tres acuerdos principales:

Descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjetas bancarias.

Descuento en las comisiones que se cobran por la recepción de vales.

Permite que arranque a partir del 1 de mayo al 31 de octubre.

Es muy importante el anuncio para la economía de las familias mexicanas que enfrentan la posibilidad de que haya incrementos en los combustibles, pero la reacción del gobierno ha sido muy rápida, llevamos acciones, incentivos para la estabilidad de los combustibles y esto se suma a la estrategia, estamos bajando las comisiones en el pago de tarjetas en vales y con tarjeta”, especificó.

¿Qué beneficios traerá?

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali, subrayó los beneficios de impulsar el uso de tarjetas y pagos digitales en las estaciones de servicio.

De acuerdo al directivo, la digitalización de los pagos no solo representa menores costos y mayor transparencia, sino que también abre la puerta a una mayor inclusión financiera para los mexicanos, de ahí que el acuerdo alcanzado con el gobierno federal sea algo bien visto por todos los sectores involucrados.

En carreteras y más adelante continuar con el gobierno federal y Banco de México en eliminar el uso de efectivo y acelerar la digitalización de la economía lo más posible. Obviamente estos esfuerzos son importantes. Yo les diría que desde el punto de vista de los pagos lo más importante con los pagos es que un pago digital o un pago con tarjeta es más transparente, tiene menor costo y además para todos los mexicanos nos permite empezar a generar historial crediticio”, reiteró.

Sheinbaum destaca beneficios por esta medida

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum destacó el impacto directo que tendrá en las familias mexicanas el acuerdo para disminuir las comisiones en pagos con tarjeta y vales en gasolineras.

Bajo esta premisa se explicó que México cuenta con petróleo y refinerías propias, pero que el precio de la gasolina y el diésel está determinado por el mercado global. Recordó que el barril de crudo pasó de 56 a 110 dólares, lo que hubiera elevado los precios de los combustibles a niveles superiores a los 30 pesos por litro sin la intervención del gobierno.

jcp