Capturan a 'El Señor de la Capilla', 'Chente' y Gustavo, operadores de ‘Los Mayos’

Un operativo federal en Culiacán, Sinaloa, derivó en la detención de tres hombres identificados como presuntos integrantes de la facción criminal conocida como “Los Mayos”, vinculada al tráfico de drogas sintéticas. La acción, encabezada por la Guardia Nacional, representa —según autoridades— un avance en el desmantelamiento de redes operativas en el noroeste del país.

De acuerdo con información oficial, los detenidos fueron identificados como Adrián “N”, alias El 7 o El señor de la Capilla; Vicente “N”, conocido como Chente; y Gustavo “N”. Los tres son señalados como posibles operadores clave dentro de esta estructura criminal.

Operativo coordinado y detenciones estratégicas

La intervención fue realizada por elementos de la Dirección General de Antidrogas y la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, ambas adscritas a la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y con apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Según el comunicado oficial, el despliegue respondió a labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos en la capital sinaloense. Aunque no se han detallado los aseguramientos derivados del operativo, las autoridades subrayan que se trató de una acción “quirúrgica” para evitar riesgos a la población civil.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los detenidos estarían relacionados con la logística y distribución de sustancias ilícitas, particularmente en el mercado de metanfetaminas, uno de los principales motores económicos del crimen organizado en la región.