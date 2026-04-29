Alista Petrobras visita a México; intercambiará tecnología y conocimientos con Pemex: Sheinbaum

Técnicos de la empresa petrolera brasileña Petrobras visitarán México en mayo para intercambiar conocimientos y tecnología con Petróleos Mexicanos, adelantó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

El viernes, Magda Chambraid, presidenta de Petrobras, visitó a Sheinbaum, donde acordaron la colaboración entre las dos empresas petroleras.

Petrobras es una muy buena empresa brasileña, tiene una composición en donde un porcentaje es del estado brasileño y otro porcentaje es privado y ellos han desarrollado muchas metodologías de extracción de petróleo y producción de biodiesel y etanol y acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos y que ellos puedan aprovechar algunos desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”, expuso Sheinbaum.

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Cabe señalar que Petrobras tiene participación tanto estatal como privada, a diferencia de Pemex que es enteramente de capital estatal.

Recientemente se informó que Pemex redujo en 20 por ciento su deuda, y obtuvo el respaldo de las calificadoras Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, que mejoraron la nota crediticia de esa empresa pública.

En 2025 Pemex logró estabilizar su producción de petróleo, duplicó su capacidad de producción de gasolinas, diésel y turbosina, alcanzando un procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios de crudo.

fdm