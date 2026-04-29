Sin comprometer las finanzas, el crecimiento del IMSS es viable: Zoé Robledo

El crecimiento sostenido del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es viable sin poner en riesgo su estabilidad financiera, afirmó su director general Zoé Robledo.

Durante la inauguración de la Octava Reunión Regional Centro, que se lleva a cabo en el estado de Querétaro, añadió que para mantener esta estrategia debe continuar “la transformación estructural basada en la eficiencia del gasto, transparencia y ampliación de ingresos”.

Por tanto, Robledo Aburto convocó a los representantes del IMSS, así como a los titulares de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del país a encabezar una nueva etapa de fortalecimiento institucional centrada en la calidad del servicio, supervisión en territorio y atención digna a los derechohabientes.

Subrayó que “la exigencia pública hacia el Instituto es cada vez mayor, debido al crecimiento de derechos y servicios, así como a la legítima expectativa de la población de recibir una mejor atención en hospitales y clínicas”.

¿Cuáles son las prioridades del IMSS?

El titular del Seguro Social reiteró que una de las principales prioridades es mejorar la experiencia de los usuarios mediante acciones concretas que reduzcan tiempos de espera, fortalezcan la resolución médica y, sobre todo, que garanticen un trato digno y humano en cada unidad de atención.

Zoé Robledo enfatizó que la conducción del IMSS no se puede realizar desde oficinas cerradas, por lo que pidió a los delegados y titulares de las UMAE “mantener una presencia permanente en territorio, visitar unidades médicas y hospitales, así como atender de manera directa los problemas que afectan la atención médica”.

Finalmente, llamó a los funcionarios del Instituto a reflexionar sobre el legado que desean dejar durante esta etapa del Seguro Social y les pidió que trabajen para evitar prácticas como corrupción, ineficiencia o indolencia.

fdm