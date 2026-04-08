Michoacán en la élite de la movilidad; cuenta regresiva para apertura del teleférico en Uruapan 

El mapa del transporte masivo en México está por sumar un nuevo referente. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el inicio de la cuenta regresiva para la inauguración del teleférico de Uruapan, una megaobra que el próximo 18 de abril posicionará al estado a la altura de las grandes metrópolis del mundo en movilidad urbana.

Una cabina del teleférico de Uruapan permanece en estación durante pruebas técnicas del sistema en Michoacán, previo a su inauguración oficial. Excélsior

Con una inversión estatal de 3 mil 200 millones de pesos —ejecutada sin recurrir a la contratación de deuda pública—, este sistema de transporte por cable se consolida como el proyecto de infraestructura social más ambicioso de la administración de Ramírez Bedolla. La obra no solo promete modernizar el paisaje urbano, sino transformar de raíz la dinámica económica y turística de la región.

El teleférico de Uruapan avanza sobre la línea aérea durante pruebas operativas en Michoacán, conectando zonas urbanas con áreas elevadas del municipio. Excélsior

“Estamos a solo 10 días de que Michoacán dé un salto tecnológico histórico. Uruapan tendrá el transporte más moderno del país, un sistema que prioriza a la gente y que demuestra que con finanzas sanas se pueden realizar obras de clase mundial”, destacó.

El sistema, que se extiende a lo largo de 8.4 kilómetros, está compuesto por seis estaciones estratégicas, 48 torres y 91 cabinas de última generación. A partir de su apertura, se estima que 40 mil usuarios diarios reduzcan sus tiempos de traslado en un 50 por ciento, completando recorridos en menos de 30 minutos a través de una ruta que conecta con más de 8 mil negocios, 92 escuelas y 70 centros culturales.

Cabinas del teleférico de Uruapan avanzan sobre torres del sistema durante pruebas en Michoacán, como parte del nuevo modelo de movilidad urbana. Excélsior

Uno de los pilares de este proyecto es la justicia social. El costo del pasaje se mantendrá en paridad con el transporte público convencional y será completamente gratuito para personas con discapacidad. Además, la tecnología de cobro mediante la tarjeta Calypso permitirá que el plástico sea compatible con el cablebús en la Ciudad de México.

Pero el impacto del proyecto va más allá de las cabinas, ya que el Gobierno de Michoacán destinó una inversión complementaria de 130 millones de pesos para la regeneración del entorno urbano. Esto incluye la rehabilitación de ocho vialidades, la creación de cruces seguros, comedores comunitarios, un skatepark y unidades deportivas, garantizando que el desarrollo llegue a nivel de piso para las familias michoacanas.

«pev»