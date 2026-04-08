Aprueba H. Consejo Técnico nombramiento de 11 representantes del IMSS

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El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avaló la designación de 11 nuevos titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).

Tomarán posesión de su cargo a partir del 16 de abril, luego de rendir protesta en la sala de sesiones de este órgano durante la sesión extraordinaria presidida por Zoé Robledo, director general del instituto, quien señaló que tendrá que regir su gestión con cinco principios:

-Calidad en el servicio

-Supervisión territorial con atención directa en unidades médicas

-Eficiencia y honestidad en el gasto

-Vinculación local con autoridades y derechohabientes

-Alineación con las prioridades nacionales, como el trato digno, el abasto de medicamentos y programas como “Vive Saludable, Vive Feliz”.

Los nuevos funcionarios son:

-Karla Guadalupe López López estará al frente del IMSS en Ciudad de México Sur.

- Julio Mercado Castruita será representante del IMSS en Chihuahua.

-Roxana Blanca Rivera Leaños será asignada a la representación en Durango

- Eusebio Rosales Partida estará al frente del Seguro Social en Guanajuato.

-Marco Antonio Hernández Carrillo ocupará la titularidad del IMSS en Jalisco.

-Jorge Martínez Torres representará al Instituto en el Estado de México Oriente

-Mónica Arriaga Arroyo estará al frente del OOAD Morelos.

Gabriel Padrón Segura asumirá la representación del IMSS en Oaxaca.

- Víctor Gasca Martínez ocupará la titularidad del IMSS en Quintana Roo

-Arturo Navarrete Sánchez estará al frente del Seguro Social en Veracruz Sur.

-Gustavo Ignacio Prieto Torres ocupará la titularidad del IMSS en Yucatán.