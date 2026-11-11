Ataque armado contra puesto policial deja un agente muerto y dos heridos en Tepalcatepec

Un policía municipal murió y otros dos resultaron heridos durante un ataque armado contra un puesto de vigilancia en Tepalcatepec, Michoacán.

Tras la agresión, los policías pidieron apoyo. Elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional acudieron al lugar. Los dos policías heridos fueron trasladados a un hospital de la región para su atención médica.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y trasladó el cuerpo del agente al Servicio Médico Forense. En tanto, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo por tierra y aire para buscar a los responsables.

También se reportó el incendio de vehículos o llantas en la carretera Buenavista–Apatzingán, a la altura del acceso a Buenavista. Hasta el momento, no se ha confirmado si ese hecho está relacionado con el ataque en Tepalcatepec.

Jornada violenta: asesinan a aspirante de Morena

Videos tomados por asistentes y difundidas a través de redes sociales documentaron el momento en que se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego durante el ataque en el que perdió la vida el empresario Eduardo Valdovinos, en la tenencia de Buenos Aires, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas.

En los materiales se percibe la secuencia de disparos que interrumpió el desarrollo de una cabalgata en la localidad, provocando que decenas de participantes reaccionaran de inmediato para correr y buscar resguardo ante el fuego cruzado.

Eduardo Valdovinos, identificado como aspirante a coordinar los trabajos de Morena en el puerto de Lázaro Cárdenas, fue agredido a balazos en pleno evento público, pese a que, según datos proporcionados por asistentes, contaba con un despliegue de seguridad integrado por más de siete escoltas.

Tras el atentado, el cuerpo del empresario quedó al interior de una camioneta; hasta el momento, las autoridades no han precisado si su equipo de seguridad o allegados intentaban trasladarlo de emergencia hacia un hospital para recibir atención médica.

Elementos policiales acudieron al punto para acordonar y resguardar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán inició las diligencias periciales y ministeriales correspondientes con el objetivo de esclarecer el homicidio, establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

De acuerdo con reportes de la zona, instantes previos a ser asesinado, el empresario había concedido entrevistas a medios de comunicación locales en las que exponía su postura sobre las principales necesidades de Lázaro Cárdenas.