Presupuesto 2027: recortan 181 mil mdp a Energía; Mujeres y Marina tienen los mayores aumentos

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027 deja una marcada diferencia en el reparto del gasto público: mientras la Secretaría de Energía enfrenta un recorte de 181 mil 804 millones de pesos, las secretarías de Marina y la de las Mujeres, se ubican entre las mayormente beneficiadas, junto con Educación Pública, dependencias que concentran el mayor aumento en términos absolutos.

El contraste en la distribución de los recursos públicos quedó plasmado en el gasto aprobado por la Cámara de Diputados, que asciende a 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y que, después de más de 24 horas de discusión, salió adelante sin modificaciones, aunque con reasignaciones que beneficiaron a programas sociales y a los Centros de Desarrollo Infantil, vinculados al Partido del Trabajo (PT).

La principal perdedora en términos presupuestales es la Secretaría de Energía, que pasa de ejercer 267 mil 439 millones 114 mil 491 pesos en 2026 a 85 mil 634 millones 169 mil 732 pesos para 2027.

La reducción representa 181 mil 804 millones 944 mil 759 pesos, equivalente a una caída de 68 por ciento respecto al presupuesto de este año.

En el extremo contrario se encuentra la Secretaría de Marina, cuyo presupuesto aumenta de 65 mil 926 millones 797 mil 533 pesos a 81 mil 223 millones 355 mil 715 pesos. Son 15 mil 296 millones 558 mil 182 pesos adicionales, un crecimiento de 19.4 por ciento.

La Secretaría de las Mujeres también figura entre las dependencias con mayores incrementos porcentuales. Su asignación pasa de dos mil 140 millones 988 mil 180 pesos en 2026 a dos mil 631 millones 390 mil 327 pesos para el próximo año.

Esto significa 490 millones 402 mil 147 pesos adicionales, un aumento de 22.9 por ciento.

En términos absolutos, la Secretaría de Educación Pública concentra el mayor incremento presupuestal entre las dependencias federales, con 56 mil 391 millones 691 mil 697 pesos adicionales.

Su gasto pasa de 523 mil 858 millones 227 mil 933 pesos a 580 mil 249 millones 919 mil 630 pesos para 2027.

De ese incremento, tres mil 618 millones 17 mil 896 pesos corresponden a recursos adicionales que serán destinados al programa La Escuela es Nuestra, como parte del tijeretazo aplicado al Instituto Nacional Electoral.

Otros 618 millones de pesos van al programa de Primera Infancia, destinados a los Centros de Desarrollo Infantil que opera el Partido del Trabajo en el país.

La distribución de los seis mil millones de pesos que le trasquilaron al INE, se convirtió en uno de los puntos de confrontación entre Morena, sus aliados y la oposición.

Le trasquilan al INE seis mil mdp; tendrá 36 mil 274.5 mdp

Luego del trasquile que le asestaron Morena y aliados, junto con MC, el órgano electoral contará con 36 mil 274,5 millones de pesos para 2027, frente a los 42 mil 274,5 millones que contemplaba originalmente el proyecto enviado por el Ejecutivo federal.

Durante la discusión en lo particular Morena amagaba con profundizar el recorte; el cual no se concretó y se mantuvo en seis mil millones de pesos.

El movimiento provocó acusaciones del PAN, que llamó a los petistas “migajeros”, por recibir recursos adicionales después de las diferencias políticas con Morena por la distribución de candidaturas para las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027.

Héctor Saúl Téllez (AN) acusó al PT de utilizar los recursos de los CENDIS como una caja chica electoral y cuestionó el destino de las ampliaciones presupuestales.

Esta es la caja chica que utiliza el PT y su presidente para enriquecerse (…) Esta partida es una partida electoral que utiliza el PT, nada de que lo utilizan para educar a los niños, nada de que esa educación, esta es la caja chica que utiliza el PT y su presidente (Alberto Anaya) para enriquecerse los bolsillos”, sostuvo

Además de los recursos destinados a educación y primera infancia, el recurso se distribuyó a otros programas, entre ellos el S319, de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, al que se asignaron 361 millones 982 mil 104 pesos, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda, que recibirá 250 millones de pesos adicionales.

El golpe financiero al instituto ocurre en medio del proceso electoral de 2027, con el que se renovarán miles de cargos de elección popular.

Aunque el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, había asegurado que no se retirarían recursos a otros órganos autónomos de origen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también registra una disminución presupuestal.

El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, ejercerá mil 650.9 millones de pesos; 168.9 millones menos que los mil 819.8 millones de pesos autorizados en 2026, lo que representa una reducción de 12.1 por ciento.

Bienestar y Salud, entre las áreas con más recursos

En el reparto de los recursos, la Secretaría de Bienestar también se encuentra entre las dependencias con mayores incrementos en términos absolutos, al recibir 22 mil 596 millones 282 mil 640 pesos adicionales.

Su presupuesto pasa de 674 mil 510 millones 24 mil 515 pesos en 2026 a 697 mil 106 millones 307 mil 155 pesos para el próximo año, un crecimiento nominal de 3.3 por ciento.

En conjunto, las asignaciones para el rubro de desarrollo social suman cinco billones 305 mil 384.9 millones de pesos, con una variación real de 5.8 por ciento respecto a 2026.

Dentro de los programas prioritarios, la pensión para adultos mayores concentra 543 mil 498.4 millones de pesos; la Pensión Mujeres Bienestar, 59 mil 356.3 millones, y la pensión para personas con discapacidad, 37 mil 436.3 millones de pesos.

En conjunto, estos tres programas representan 640 mil 291 millones de pesos.

En materia de salud, el presupuesto también registra una ampliación. La secretaría del ramo contará con 77 mil 305 millones de pesos, frente a los 66 mil 25 millones aprobados para 2026, una diferencia de 11 mil 280 millones de pesos.

Mientras que el Seguro Social obtendrá un incremento de 9.8 por ciento de su presupuesto para el 2027, con mil 803. 009.1 millones de pesos y el recurso del IMSS-Bienestar crecerá en 8.9 por ciento, para obtener 193 mil 987.2 millones de pesos

Más de tres billones para estados y municipios

En cuanto al gasto federalizado, que comprende los recursos destinados a estados y municipios mediante participaciones, aportaciones, convenios de coordinación, salud pública y otros subsidios, el presupuesto aprobado asciende a tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos.

Esta cantidad representa un incremento real de 4.6 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.

Por clasificación funcional, el gasto programable —destinado a financiar bienes, servicios, obras públicas y programas que demanda la población— suma siete billones 432.5 millones de pesos, con un crecimiento real de 1.5 por ciento frente al ejercicio anterior.

La aprobación del presupuesto ocurrió poco antes de las cinco de la mañana de este miércoles, luego de sesión maratónica de más de 24 horas, en medio de acusaciones de acuerdos políticos, señalamientos de presunta extorsión a Movimiento Ciudadano y cuestionamientos por el recorte al árbitro electoral.

Con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención, Morena y sus aliados aprobaron el decreto sin cambios en lo general y en lo particular.

El gasto autorizado para 2027 representa 442 mil 804.4 millones de pesos adicionales respecto al presupuesto de 2026, un crecimiento real de 1.3 por ciento.

Al término de la sesión, Ricardo Monreal calificó el presupuesto como responsable, racional y equilibrado, y sostuvo que prioriza las necesidades sociales.

Es un presupuesto que generará en los mercados nacionales e internacionales confianza, porque es austero y está orientado a la satisfacción de las necesidades colectivas que más apremian a México”, afirmó.

El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para continuar con el proceso de publicación.