Tamaulipas se prepara para una nueva etapa de desarrollo económico: Américo Villarreal

Tamaulipas se encuentra ante una nueva etapa de crecimiento económico, impulsada por proyectos estratégicos en materia energética, carretera, logística, vivienda y desarrollo portuario, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante una emisión especial del programa Diálogos con Américo, transmitida desde la Feria Tamaulipas 2026, el mandatario destacó que la entidad vive un momento de unidad y participación social que permitirá aprovechar las oportunidades de inversión, empleo y bienestar previstas para los próximos años.

Villarreal Anaya resaltó particularmente el desarrollo del Puerto del Norte-Matamoros, así como los proyectos energéticos, carreteros, logísticos y de vivienda, que generarán nuevas necesidades de servicios, proveeduría y personal especializado.

Ante este escenario, llamó a fortalecer el emprendimiento y la proveeduría local, además de preparar a las nuevas generaciones mediante capacitación técnica y formación profesional que responda a las necesidades del mercado.

“Tenemos que organizarnos con esa capacidad de emprender de los tamaulipecos”, expresó el gobernador, al señalar que el objetivo es que las empresas y los trabajadores estén preparados para aprovechar el horizonte de desarrollo que se proyecta para la entidad.

El mandatario también destacó el potencial productivo de los 43 municipios, reflejado en la Feria Tamaulipas, donde convergen actividades económicas, turísticas, gastronómicas y culturales, además de emprendimientos locales.

Como ejemplo, mencionó el crecimiento de la industria mezcalera tamaulipeca, que actualmente cuenta con más de 40 marcas que buscan consolidarse en el mercado nacional y explorar oportunidades de exportación. También señaló que se trabaja para generar condiciones que permitan a otros productos de la entidad acceder a mercados de Estados Unidos.

Unidad para impulsar el desarrollo

El gobernador sostuvo que la unidad entre los gobiernos municipales, la administración estatal y la ciudadanía representa una fortaleza para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades económicas.

Señaló que esta colaboración también se refleja en las demandas que recibe durante sus recorridos por Tamaulipas, muchas de las cuales están relacionadas con proyectos que benefician a comunidades completas, como carreteras, caminos rurales, escuelas y sistemas de abastecimiento de agua.

“Te piden una carretera o mejorar un tramo de un camino de terracería que comunica tres o cuatro ejidos. No es para una persona, es para la comunidad… es para el bien común”, ejemplificó.

Villarreal Anaya afirmó que los dos años restantes de su administración representan una oportunidad para continuar impulsando proyectos y atender las necesidades de la población.

Finalmente, invitó a las familias tamaulipecas y visitantes de otras entidades a acudir a la Feria Tamaulipas 2026, donde pueden conocer la riqueza cultural, gastronómica, histórica y turística de los 43 municipios.