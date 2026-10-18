Bachillerato Nacional Margarita Maza contribuirá a crear 400 mil espacios de educación media superior

El Bachillerato Nacional Margarita Maza, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa una nueva alternativa para ampliar el acceso de las y los jóvenes a la educación media superior y contribuir a la creación de 400 mil nuevos espacios durante la actual administración, destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario señaló que este modelo busca eliminar barreras sociales y económicas que históricamente han dificultado la continuidad escolar y garantizar que ninguna persona joven quede fuera del sistema educativo.

“El Bachillerato Nacional Margarita Maza es hoy una realidad que opera en el país para garantizar que ninguna persona joven se quede atrás ni fuera del sistema educativo”, afirmó.

Delgado Carrillo resaltó que el programa representa una oportunidad para fortalecer el derecho a una educación pública, gratuita y de excelencia, por lo que llamó a las y los jóvenes de entre 15 y 19 años que no han concluido el bachillerato a registrarse mediante el portal oficial del programa.

Explicó que el modelo cuenta con un esquema flexible, diseñado para adaptarse a las condiciones de vida de los estudiantes, mediante modalidades escolarizada y sabatina, esta última dirigida especialmente a quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

El secretario de Educación Pública indicó que el Bachillerato Nacional Margarita Maza forma parte de las 485 acciones educativas que realizará el Gobierno de México durante 2026, entre ellas la creación de más de 400 nuevos bachilleratos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que el programa cuenta con dos modalidades de estudio, escolarizada y sabatina, así como cobertura del 100 por ciento en el acceso a la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior.

El modelo también contempla dos ejes de formación complementaria enfocados en actividades culturales y deportivas, además de una plataforma digital unificada a nivel nacional para el registro y atención de aspirantes.

Rodríguez Mora destacó que esta propuesta también busca regularizar las trayectorias escolares. Las personas que no hayan concluido la secundaria podrán recibir orientación para certificar sus estudios y posteriormente incorporarse a la educación media superior.

El enfoque pedagógico contempla además actividades de activación física, deporte y cultura, con el propósito de complementar la formación académica con el desarrollo de habilidades comunitarias y socioemocionales que contribuyan al bienestar integral de las y los jóvenes.

De esta manera, el Bachillerato Nacional Margarita Maza busca ofrecer alternativas flexibles para que más jóvenes puedan iniciar, continuar o concluir su educación media superior y ampliar sus posibilidades de desarrollo académico y personal.