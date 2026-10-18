Joven es arrastrado por corriente de río en Hidalgo; hay 32 comunidades incomunicadas

Un joven fue arrastrado por la fuerte corriente del río Garcés en el municipio de Xochicoatlán, Hidalgo, y hasta el momento, no se ha confirmado su localización.

La situación que mantiene la preocupación ante el peligro que representa este afluente para los habitantes de la zona quienes arriesgan su vida para librar la incomunicación en que han quedado 32 comunidades por las crecidas del caudal.

De acuerdo con pobladores, todo ocurrió en una jornada en la que vecinos de la zona atravesaron a pie por el lugar tras percatarse que el nivel del agua disminuyó, hasta las rodillas.

Sin embargo, la fuerza de la corriente terminó por arrastrar a un hombre joven ante la mirada del resto de los vecinos que solo vieron como fue arrastrado por la corriente.

Hasta el momento no se ha confirmado el hallazgo del hombre.

Apenas el pasado 4 de octubre, en el municipio de Agua Blanca, dos jinetes intentaron atravesar un arroyo, sin embargo, la fuerza del caudal terminó por arrastrarlos.

Del incidente, uno de los afectados logró salir con vida, sin embargo, la victima identificada como Honorio N fue localizado sin vida tras un operativo de búsqueda de Protección Civil quienes ubicaron su cuerpo al día siguiente en la localidad de El Guayabal, en el municipio de Zacualpan, Veracruz, en los límites con Hidalgo.