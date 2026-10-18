Suspenden clases en Veracruz por el frente frío número 2

Las autoridades de Veracruz ordenaron la suspensión de clases en todos los niveles educativos para este lunes 19 de octubre, exclusivamente en municipios del sur del estado, ante el deterioro de las condiciones meteorológicas provocadas por el frente frío número 2, que mantiene lluvias intensas, vientos arrachados y riesgo de inundaciones en zonas de montaña y planicie.

La Secretaría de Protección Civil confirmó que la medida aplica para Agua Dulce, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital, Las Choapas, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Hidalgotitlán, Uxpanapa, Jesús Carranza, Pajapan, Mecayapan, Soteapan, Tatahuicapan, Zaragoza, entre otros municipios donde se reportan afectaciones en caminos, crecidas de ríos y cortes intermitentes de energía.

De acuerdo con el monitoreo estatal, el sistema frontal mantiene una interacción con humedad del Golfo que favorece tormentas puntuales severas, por lo que se activaron protocolos de emergencia en escuelas, refugios temporales y zonas de riesgo.

Las autoridades educativas pidieron a madres y padres de familia mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar traslados innecesarios.

Protección Civil reiteró que los comités municipales continúan en alerta preventiva, con recorridos en zonas bajas y coordinación con cuerpos de auxilio.

El llamado es a seguir las actualizaciones y utilizar el 911 ante cualquier emergencia.