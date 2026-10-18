Sonora reanudará exportación de ganado a EU por Agua Prieta 

El Gobierno de Sonora informó que la exportación de ganado por la frontera de Agua Prieta hacia Douglas, Arizona, en los Estados Unidos, podrá reanudarse el próximo martes 20 de octubre, luego de que los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, confirmaran estomatitis papular bovina en un solo becerro.

Médicos veterinarios zootecnista que realizaban protocolos de sanidad detectaron aftas en un becerro durante una inspección de rutina, al identificar una lesión en la piel del animal, similar a una ampolla, como parte de las acciones de vigilancia y prevención, tomaron muestras que fueron enviadas a los laboratorios especializados de Senasica para determinar el origen de la lesión y establecer el diagnóstico, ya que este síntoma también aparece en fiebre aftosa una enfermedad altamente contagiosa erradicada el siglo pasado.

Ganado mexicano

Los resultados permitieron identificar la causa de la lesión como estomatitis papular bovina, una enfermedad que afecta principalmente la piel y las mucosas de los bovinos.

El hallazgo correspondió a un solo animal y fue atendido mediante los procedimientos sanitarios establecidos.

La aplicación de estos protocolos permitió contar con un diagnóstico preciso y dar seguimiento al caso.

No se ha identificado una situación que justifique mantener suspendidas las operaciones de exportación, por lo que el cruce de ganado por Agua Prieta se reanudará el martes 20 de octubre, conforme a la programación aplicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).