Presentan denuncia ante Profepa por tablas con clavos anti osos

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por la elaboración y distribución de aproximadamente 40 tablas de madera con clavos expuestos utilizadas para impedir el ingreso de osos negros (Ursus americanus) a los domicilios.

El Organismo Público Descentralizado destacó que estos dispositivos colocados en la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, pueden causar heridas, dolor y sufrimiento a los ejemplares.

Recordó que la Ley General de Vida Silvestre establece la obligación de dar trato digno y respetuoso a los animales y de evitar su tensión, traumatismo y dolor.

Excélsior / Profepa

Además de que el oso negro es una especie en peligro de extinción y está protegida por las normas mexicanas.

"Aunque se informó que el uso de las tablas sería suspendido y que se solicitaría su retiro, la denuncia pide a Profepa investigar cuántos dispositivos se fabricaron y distribuyeron, dónde se colocaron, sí fueron retirados y si algún ejemplar tuvo contacto con ellos.

Excélsior / Profepa

También solicita que la autoridad federal determine las responsabilidades que, en su caso, correspondan", indicó Luis Andrés Herrera Sosa, director general de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

Subrayó que entienden la preocupación de las familias, pero las tablas con clavos no son la solución.

"Mover a los osos de lugar sólo maquilla el problema, la solución está en prevenir que entren. Los osos no son el problema, nos corresponde aprender a convivir con ellos", señaló.

Excélsior / Profepa

En este sentido, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León recomendó a la población instalar protecciones en puertas y ventanas de planta baja y hacer instalaciones de herrería que impidan el acceso de los ejemplares a los interiores residenciales.

Asimismo manejar adecuadamente la basura y los alimentos, sin dejarlos al alcance de la fauna y reportar cualquier avistamiento a las autoridades competentes.