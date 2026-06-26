NL suspende clases el 29 de junio por último partido del Mundial en el estado

El gobierno de Nuevo León anunció oficialmente la suspensión de clases para el próximo lunes 29 de junio, decisión tomada con el objetivo de priorizar la movilidad en la zona metropolitana ante el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA entre Holanda y Marruecos, que se disputará en el Estadio Monterrey.

El gobernador del estado, Samuel García, confirmó que el lunes será considerado como día feriado, una medida similar a la que han implementado otras sedes mundialistas como Guadalajara y la Ciudad de México.

El lunes 29 tenemos nuestro cuarto y último juego Holanda-Marruecos, dieciseisavos. FIFA me acaba de confirmar que están esperando entre 15 y 20 mil holandeses que vienen de Kansas City, más miles de marroquíes y muchos fans y locales que van a gozar de este juego”, dijo.

¿Qué escuelas suspenden clases en Nuevo León?

De acuerdo con lo que se publicará en el Periódico Oficial del Estado, la medida aplica de manera general para evitar el colapso vial. La suspensión escolar incluye a:

Escuelas públicas y privadas.

Todos los niveles educativos (desde educación básica hasta nivel superior).

¿Qué pasará con los trabajos y el gobierno?

Para el sector laboral, las medidas se han dividido dependiendo de si se trata del sector público o la iniciativa privada:

Gobierno estatal: Las dependencias gubernamentales trabajarán únicamente durante la mañana y los empleados podrán retirarse a la hora de la comida para disfrutar del partido.

Las dependencias gubernamentales trabajarán únicamente durante la mañana y los empleados podrán retirarse a la hora de la comida para disfrutar del partido. Actividades esenciales: Áreas críticas como Seguridad Pública y Protección Civil operarán con total normalidad para salvaguardar a ciudadanos y turistas.

Áreas críticas como Seguridad Pública y Protección Civil operarán con total normalidad para salvaguardar a ciudadanos y turistas. Iniciativa privada: El gobernador hizo un llamado a las empresas para que, en la medida de lo posible, apoyen a sus empleados implementando esquemas de home office (trabajo híbrido o remoto), o bien, brindándoles la tarde libre.

Esperan llegada masiva de turistas a Monterrey

La justificación detrás de este "mega puente" mundialista es la alta afluencia de extranjeros que arribarán a la ciudad.

Según datos confirmados por la FIFA al gobierno estatal, se espera la llegada de entre 15 mil y 20 mil aficionados holandeses provenientes de Kansas City, a los que se sumarán miles de seguidores marroquíes, además de los fanáticos locales que asistirán al esperado encuentro de dieciseisavos de final.

"Vamos a trabajar toda la mañana y a la hora de comida nos vamos a disfrutar del Mundial" concluyó el mandatario estatal, invitando a la población a tomar precauciones ante los operativos viales que se implementarán.