¡Oficial! Habrá suspensión de clases y home office en CDMX el 30 de junio por el Mundial 2026

La locura y la emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 invade con fuerza a la Ciudad de México, la cual es una de la sedes del país de esta justa deportiva, por lo que el gobierno federal ha tomado medidas para evitar el colapso vial.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó un decreto oficial en el que se establece la suspensión de clases y la implementación obligatoria de home office (teletrabajo) para ciertos sectores en la Ciudad de México el próximo martes 30 de junio de 2026, día en que juega México ante un rival aún por definir en la fase de dieciseisavos de final.

¿Qué escuelas tienen suspensión de clases en CDMX el 30 de junio?

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, el próximo martes 30 de junio de 2026 se suspenderán todas las actividades escolares en la Ciudad de México.

Esta medida aplica tanto para planteles públicos como particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional y dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los niveles a los que aplica la medida son:

Educación preescolar

Primaria

Secundaria

Educación normal (formación de maestros)

Educación media superior (Bachilleratos/Prepas)

Educación superior (Universidades dependientes de la SEP)

Si tienes hijos en estos niveles o estudias en una institución pública en la Ciudad de México, no habrá actividades presenciales ni administrativas ese día.

Home Office obligatorio en CDMX: ¿A qué trabajadores aplica?

Con el fin de garantizar la movilidad urbana y la seguridad vial durante el partido del próximo martes, el decreto instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) con sedes en la Ciudad de México a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles el 30 de junio de 2026.

Sin embargo, se aclara que hay sectores esenciales que NO podrán hacer home office debido a la naturaleza de sus funciones. Estos son:

Salud: Servicios médicos, atención hospitalaria, emergencias sanitarias y protección civil. Seguridad: Seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y aduanas. Servicios Estratégicos: Operación de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; suministro de luz, agua, combustibles y telecomunicaciones. Logística del Mundial: Todo el personal gubernamental enfocado directamente en la organización, coordinación, inspección y seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Trámites prioritarios: Programas sociales y atención directa al público que requiera presencia física obligatoria.

¿Qué pasará con las empresas privadas y el sector social?

Si trabajas en una oficina o empresa privada dentro de la Ciudad de México, en el decreto se conmina al sector privado a otorgar todas las facilidades necesarias para que sus empleados administrativos de actividades no esenciales realicen home office el 30 de junio de 2026, bajo el amparo de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

Y aunque para el sector privado se trata de una recomendación y no una obligación estricta, se espera que cientos de corporativos se sumen para evitar que sus empleados queden atrapados en el tráfico de la capital.

¿Por qué no habrá clases y habrá home office?

El próximo martes la Ciudad de México albergará uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al ser una de las sedes principales, por lo que se prevé la llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros, medios de comunicación internacionales, entre otros, que aumentarán significativamente el tráfico en la capital del país, lo que supondrá una mayor demanda en el sistema de transporte público.

De acuerdo con el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este "paro preventivo" busca mitigar los factores de riesgo, disminuir accidentes de tránsito y asegurar que la infraestructura de la ciudad funcione de manera óptima durante los días clave del torneo.