Suspenden a jueza de Zacatecas que se opuso a elección popular de jueces

María Citlallic Vizcaya Zamudio, jueza Segundo de Distrito en Zacatecas, fue suspendida el 7 de octubre en el marco de un procedimiento disciplinario. Apenas le otorgaron algunas horas para recoger sus pertenencias y abandonar el inmueble.

La suspensión se originó por la indebida admisión de una demanda de amparo y la concesión de una suspensión provisional, según el documento que le notificaron. Vizcaya Zamudio se opuso públicamente a la llegada de jueces electos por voto popular y dictó resoluciones que afectaron intereses del gobierno estatal.

La suspensión se da con motivo de un procedimiento disciplinario iniciado en mi contra. La razón de este procedimiento, según me lo manifestaron en el documento que me hicieron llegar, es por una indebida admisión de una demanda de amparo y por una indebida concesión de una suspensión provisional”, declaró la juzgadora.

Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en solidaridad con ella, consideran que la medida podría tener un trasfondo político, pues aseguran que actuó conforme a derecho, aunque sus resoluciones resultaron contrarias a los intereses del Ejecutivo local.

Aquí en Zacatecas hubo bastantes asuntos en los que yo tuve participación y mis resoluciones no fueron bienvenidas por las esferas políticas: la suspensión del segundo piso, las corridas de toros, la presa Milpillas y las suspensiones y concesiones de amparo a los pensionados del ISSSTEZAC”, explicó Vizcaya Zamudio.

José Guadalupe Méndez de Lira, vocero de los trabajadores del Poder Judicial, señaló que la jueza fue una de las que más multó a autoridades estatales, incluido el gobernador y funcionarios del ISSSTEZAC, en amparos promovidos por cientos de jubilados.

Foto: Omar Hernández | Excélsior

Vizcaya Zamudio, quien cuenta con dos licenciaturas y carrera judicial, se opuso a la elección de jueces mediante voto popular. Los trabajadores temen que su suspensión sea el inicio de represalias contra quienes se pronunciaron en contra de la reforma.

Es directamente una represalia del sistema de gobierno que tenemos aquí en México, a través del Tribunal de Disciplina, para vengarse por haber sido una titular muy proactiva en la oposición, que hicimos aquí en Zacatecas, contra de la reforma constitucional del Poder Judicial para que entraran los jueces por elección popular”, afirmó Méndez de Lira.

La jueza reconoció fallas, pero cuestionó la forma en que se impulsó el cambio: “Yo sé que teníamos fallas, pero como muchas veces lo dijimos: la reforma judicial sí, pero no así”.

A pesar de lo ocurrido, confía en que su caso se resuelva conforme a derecho.

Yo espero que no, pero como siempre lo he dicho, estoy esperando lo mejor, pero estoy preparada para lo peor. El peor escenario es que se lleve el procedimiento y me impongan una sanción de destitución o inhabilitación”.

Los trabajadores del Poder Judicial definirán en los próximos días las acciones de protesta en apoyo a la jueza.