Rescatan a familia colombiana que tenía 9 días secuestrada en Ciudad Juárez

Cuatro integrantes de una familia colombiana, que habían sido secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, lograron huir de sus captores y pidieron ayuda a la policía municipal, quienes los pusieron en custodia.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que recibieron un llamado al número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre la privación de la libertad de varias personas migrantes en el fraccionamiento Roma.

El reporte indica que los agentes fueron abordados por una familia, quienes narraron "que momentos antes lograron descender de manera apresurada de un vehículo, de la marca Nissan color guinda, cuyo conductor, un hombre, presuntamente los trasladaba hacia un domicilio cuya ubicación desconocían”.

La mujer declaró que su esposo y sus dos hijos, menores de edad, habían sido privados de su libertad desde hace nueve días, además que sus captores se comunicaron con su familia en Colombia para pedir un rescate.

Al parecer sus captores los cambiarían de domicilio, lo que aprovecharon para escapar.