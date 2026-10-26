La Suprema Corte y el sector empresarial impulsan programa para fortalecer la certeza jurídica

Con el objetivo de fortalecer la confianza en las instituciones de justicia y brindar garantías al entorno económico del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha el Programa de Vinculación, Diálogo y Formación Especializada con el Sector Empresarial “Por la Certeza Jurídica”.

La iniciativa, impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, establece un canal permanente de interlocución entre el Poder Judicial de la Federación y los principales sectores productivos de México.

Durante la presentación del proyecto, fruto de meses de mesas de trabajo, Aguilar Ortiz hizo un llamado a la iniciativa privada a confiar en la nueva integración del Pleno del máximo tribunal y destacó la relevancia del diálogo institucional.

El diálogo institucional constituye el eje central, al permitir conocer de manera directa distintas perspectivas sobre los retos que enfrenta la impartición de justicia, identificar áreas de oportunidad y generar el entendimiento compartido de las necesidades jurídicas de los sectores estratégicos”, afirmó el ministro presidente.

Representantes del sector empresarial respaldaron el proyecto

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), subrayó que la certeza jurídica resulta un requisito indispensable para atraer inversiones y detonar el crecimiento de empresas nacionales e internacionales.

Asimismo, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), manifestó la disposición del sector financiero para sumar esfuerzos en el éxito de la reforma judicial.

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó la relevancia de la certeza jurídica X: @SCJN

El programa contempla tres esquemas clave de trabajo: Mesas de Alto Nivel, Mesas Técnicas y Seminarios de Capacitación Específica. Mediante estos mecanismos se abordarán temas de alta relevancia operativa como transformación digital, inteligencia artificial, integridad corporativa, sistema financiero, estabilidad regulatoria y propiedad industrial.

El máximo tribunal enfatizó que todas las actividades operarán bajo el principio estricto de respeto a la independencia judicial, por lo que no se revisarán casos particulares ni se comprometerán criterios de los juzgadores.

A la reunión de arranque acudieron autoridades clave como Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, y Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, además de ministras y ministros del Pleno.

Por parte de la iniciativa privada, destacaron también Sandra Hágsater (Consejo Farmacéutico Mexicano) y Sofía Pérez Gasque Muslera (Consejo de Empresas Globales).

Con esta iniciativa, la SCJN abre una etapa de colaboración institucional para consolidar decisiones jurisprudenciales sólidas y transparentes.