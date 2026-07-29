Un supervisor para 150 aspirantes: el plan de vigilancia de la UNAM para el examen en línea

Mientras la Comisión Técnica revisa las anomalías detectadas en el examen de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM, el contrato firmado con la empresa Territorium Life revela cómo estaba diseñado el esquema de vigilancia del proceso: la inteligencia artificial debía trabajar respaldada por supervisores humanos, pero con una proporción máxima de un monitor por cada 150 aspirantes.

De acuerdo con el Anexo Técnico del contrato, el proveedor estaba obligado a mantener “una vigilancia efectiva y en tiempo real” mediante personal humano que apoyara el sistema automatizado de supervisión.

“Se mantendrá una proporción de un supervisor por cada 150 personas aspirantes como máximo, asegurando la disponibilidad de supervisión durante todas las fechas del examen”, establece el numeral 28 del Anexo Técnico.

El contrato también precisa que la plataforma debía utilizar inteligencia artificial para detectar comportamientos no permitidos, generar alertas en tiempo real y registrar automáticamente evidencias; sin embargo, esas herramientas debían complementarse con supervisión humana.

Entre las obligaciones del proveedor figuraba ofrecer a los supervisores tableros de control con acceso inmediato a fotografías, videos, grabaciones de audio y alertas generadas por el sistema, además de permitir reproducir cualquiera de esas evidencias en un tiempo no mayor a dos segundos.Supervisión para miles de aspirantes

El mismo documento exigía que la plataforma pudiera soportar la aplicación simultánea de exámenes a por lo menos 25 mil personas.

Con esa capacidad de concurrencia y la proporción máxima fijada en el contrato, el monitoreo simultáneo podía recaer en alrededor de 167 supervisores humanos para revisar la actividad de 25 mil aspirantes durante cada turno.

Cada monitor debía atender las alertas emitidas por la inteligencia artificial, revisar transmisiones de video y audio, consultar capturas de pantalla y dar seguimiento a las incidencias detectadas durante el desarrollo del examen.Vigilancia permanente

El Anexo Técnico describe un esquema de supervisión permanente que incluía verificación facial en tiempo real contra la identificación oficial o la fotografía previamente registrada por la UNAM.

Asimismo, confirmación del nombre completo en voz alta al inicio del examen; grabación continua de audio ambiental; captura de fotografías durante toda la sesión; capturas de pantalla cada vez que el aspirante guardaba una respuesta; detección mediante inteligencia artificial de personas adicionales, dispositivos electrónicos, objetos prohibidos o ausencias del sustentante, así como bloqueo del uso de múltiples monitores, proyecciones externas y funciones de copiar y pegar.

Asimismo, el sistema debía conservar el 100 por ciento de los videos, audios e imágenes generados durante las evaluaciones.Soporte durante el examen

El contrato también estableció una mesa de ayuda para atender problemas técnicos.

Durante el simulador del examen, el tiempo máximo de respuesta sería de cuatro horas; durante la aplicación real, el proveedor debía responder los reportes entre 7 y 15 minutos y, cuando las fallas fueran atribuibles a la configuración de la plataforma, el plazo no podía superar los 25 minutos por incidente.Contrato por hasta 101.7 millones de pesos

El contrato fue adjudicado de manera directa a Territorium Life tras una excepción a la licitación pública aprobada por el Comité de Adquisiciones de la UNAM el 6 de marzo de 2026.

El documento contempla un monto mínimo de 40 millones 703 mil 124 pesos para atender a 154 mil aspirantes y un monto máximo de 101 millones 757 mil 810 pesos para aplicar hasta 385 mil exámenes de bachillerato, licenciatura y SUAyED entre mayo y diciembre de 2026.