Cancelaron su evaluación y no sabe por qué

A las 4:30 de la mañana, cuando la mayoría aún dormía, Diego ya estaba de pie en Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México. Durante meses repitió la misma rutina: levantarse de madrugada, trasladarse hacia la Ciudad de México y tomar un curso de preparación con un solo objetivo: conseguir un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El esfuerzo implicó horas de traslado, desvelos y un gasto económico constante en transporte. Pero el día de la publicación de resultados, toda esa preparación quedó suspendida frente a una pantalla: su resultado apareció como cancelado.

Diego asegura que nunca recibió una explicación detallada sobre la razón de esa cancelación ni una oportunidad para aclarar lo ocurrido.

“Sentí que todo mi esfuerzo se fue en balde. Todo lo que estudié, todo lo que me esforcé, todo lo que económicamente también se gastó, porque los pasajes no son accesibles”, relató.

El aspirante considera injusto que su examen haya quedado invalidado sin conocer las circunstancias que llevaron a esa decisión.

Reproducir El joven asegura no haber recibido una notificación con la fundamentación técnica del fallo ni una vía para aclarar su situación.

“Yo venía desde Ixtlahuaca de Rayón, tomé un curso aquí en la Ciudad de México porque allá mis posibilidades de prepararme eran más limitadas. No se me hace justo que me tachen de tranza o de una cancelación sin ningún motivo y sin ninguna circunstancia”, expresó.

Para Diego, ingresar a la UNAM representa una meta construida durante meses de sacrificio.

“Mi sueño era entrar a esta Universidad y lo sigue siendo porque sé que es una escuela que tiene prestigio y no se me hace justo que así dejen afuera a personas que de verdad se quieren esmerar y estudiar”, dijo.

El joven forma parte de un grupo de aspirantes que cuestionan las condiciones del primer examen de admisión a licenciatura aplicado completamente en línea por la UNAM.

Para él, la incertidumbre no sólo está en haber quedado fuera, sino en no conocer con claridad qué ocurrió durante su evaluación. Diego asegura que su intención siempre fue prepararse de manera legítima para competir por un lugar.

Ante las dudas surgidas entre aspirantes sobre el proceso, se sumó a la petición de que la evaluación pueda repetirse de manera presencial si existen elementos que pongan en duda la certeza de los resultados."Que lo tuvieran de frente"

Diego rechaza que su petición busque obtener un beneficio adicional. Para él, repetir el examen significaría volver a competir bajo reglas que considera más claras.

“Yo sí quiero volverlo a hacer. Todos aquí nos hemos preparado para volverlo a hacer”, afirmó.

El aspirante insistió en que quienes piden una nueva aplicación no buscan un ingreso automático a la Universidad.

“Es justa nuestra petición porque si no, no pediríamos que fuera otra vez, pero presencial”, insistió.

Mientras la Universidad revisa las incidencias del proceso de admisión, Diego espera que su caso y el de otros aspirantes cancelados sean revisados. Para él, la discusión no se trata de recibir un lugar sin examen, sino de recuperar la posibilidad de competir.