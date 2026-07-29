Colapsa drenaje y falta agua en Neza; deficiencias de infraestructura

Vecinos de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, enfrentan desde hace años una grave crisis por la escasez de agua potable, el colapso del drenaje, constantes inundaciones y el progresivo deterioro de sus viviendas.

Durante un recorrido de Excélsior por la calle Calandria, los habitantes señalaron que las afectaciones graves comenzaron tras una obra de drenaje realizada hace cinco años en el tramo comprendido entre el Bordo de Xochiaca y la avenida Pantitlán. Desde entonces, aseguran, el terreno presenta severos desniveles, mientras que varias casas registran grietas, hundimientos y fallas sanitarias.

Los vecinos acusan que el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, se ha limitado a realizar trabajos provisionales de bacheo sin atender el origen de los daños estructurales. Aunque el ayuntamiento ha informado sobre inversiones en infraestructura hidráulica, los residentes sostienen que esas acciones no se reflejan en su comunidad.

Vecinos denuncian daños por obra de drenaje en Nezahualcóyotl

Viridiana Negrete, vecina afectada, explicó que el suministro por la red dejó de ser regular, por lo que el municipio comenzó a enviar agua a través de pipas. Sin embargo, denunció que el líquido llega sucio y con mal olor, lo que lo vuelve inservible incluso para las labores domésticas básicas.

Tenemos problemas de drenaje, hundimientos en las casas y un problema muy grave de agua potable”, expresó.

Negrete aseguró que los vecinos han entregado escritos a las autoridades, acudieron a audiencias públicas y conservan los acuses de recepción. También señaló que Cerqueda Rebollo se comprometió a recorrer la zona afectada, pero la visita nunca se concretó.

Habitantes acusan incumplimiento del alcalde

“El presidente municipal quedó formalmente de venir. Nos dan fechas, pero no se cumplen”, lamentó.

La inconformidad aumentó luego de que cuadrillas municipales realizaron por tercera ocasión trabajos de bacheo en la calle. Los habitantes consideran que se trata de una medida paliativa que desaparece con las lluvias y que no corrige las fallas de fondo bajo el pavimento.

Denuncian drenaje con más de 50 años de antigüedad

Los afectados también denunciaron que algunos tramos de la tubería de drenaje superan los 50 años de antigüedad y se colapsa en época de lluvias.

*mcam